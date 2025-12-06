Het is alweer dag twee van de World Cup schaatsen in Heerenveen. Nadat Jutta Leerdam Thialf met een fraaie zege in vuur en vlam zette, zorgden Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Tim Prins zorgden zaterdag opnieuw voor Nederlands succes. Jordan Stolz vestigde wederom een baanrecord. Jenning de Boo was niet tegen de Amerikaan opgewassen op de 1.000 meter.

De schaatsdag begon al vroeg met spektakel in de B-groep. Daar reed de Pool Vladimir Semirunniy de derde tijd ooit op de 10.000 meter. De pas 22-jarige knalde het baanrecord en oude wereldrecord van Nils van der Poel uit de boeken en kwam tot 12.28,05.

Check hieronder live de tussenstanden per afstand. Nummer 1 en 2 starten in rit 1, nummer 3 en 4 in rit 2, enzovoorts.

10.000 meter mannen

Het hoofdprogramma begon zaterdagmiddag om 14.15 uur. Een volgepakt Thialf keek reikhalzend uit naar de 10.000 meter bij de mannen, waar Beau Snellink startte. Het lukte hem echter niet om onder de dertien minuten te blijven. Met een tijd van 13.04,77 werd hij tiende. Direct na Snellink was het de beurt aan Jorrit Bergsma. Hij zette een nette tijd van 12.45,46 neer waarmee hij zich virtueel naar het goud schaatste. Al hield hij die plek niet vast. Uiteindelijk was hij met de vijfde plek de snelste Nederlander. In de slotrit trof Chris Huizinga de 'schaatscanadees' Ted-Jan Bloemen. Huizinga werd achtste met 12.58,04.

1500 meter vrouwen

Na de 10.000 meter bij de mannen, was het de beurt aan de vrouwen op de 1500 meter. Daar deden maar liefst vijf Nederlandse schaatssters aan mee. Joy Beune was alles en iedereen te snel af met een tijd van 1,53.10. Ook Antoinette Rijpma-de Jong was ijzersterk en werd tweede met een tijd van 1,53.36. Angel Daleman werd zesde (1,53.98), maar vestigde wel een nieuw baanrecord voor junioren. Marijke Groenewoud werd elfde (1,54.55) en Melissa Wijfje dertiende (1,55.17).

1000 meter mannen

Het toetje was de 1000 meter voor mannen. De Amerikaanse topfavoriet Jordan Stolz was oppermachtig tijdens een directe rit tegen Jenning de Boo. Stolz vestigde een baanrecord met een tijd van 1.06,38. Tim Prins was de enige Nederlander die in de prijzen viel. Met een tijd van 1.07,49 werd hij derde. De Boo zat daar net iets boven (1.07,60) en werd vierde. Joep Wennemars werd zesde (1:07.75) en Kjeld Nuis zevende (1.07,83).

Check hieronder nog de uitslagen van de eerste dag van de World Cup in Thialf, waar Jutta Leerdam de 1000 meter won.

