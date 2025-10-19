Het noodlot sloeg eerder deze week toe bij schaatslegende Anni Friesinger. Ze raakte geblesseerd tijdens een potje ijshockey. Inmiddels heeft de meervoudig olympisch kampioene een positieve update gegeven.

Friesinger maakte op vrijdag bekend dat ze geblesseerd was geraakt. Op Instagram deelde ze een foto in haar verhaal van een opgezwollen hand en pols. 'Mama speelt voorlopig wat minder', schreef ze erbij met drie emoticons van een ijshockeystick.

Inmiddels is het schaatsicoon aan het herstellen van de blessure. Gelukkig voorloopt dit voorspoedig, zo laat ze blijken op haar Instagram-story. 'De kneuzing herstelt langzaam', zo schrijft ze.

En dat het weer wat beter gaat met haar pols is fijn, want nu kan ze eindelijk weer normaal een lekker bakkie drinken, iets wat ze graag doet. 'Koffie vasthouden lukt weer', zo voegde ze aan haar update toe.

i © @annifriesingerpostma op Instagram.

Nog steeds op de ijzers

De Duitse was jarenlang een vertrouwd gezicht in de schaatswereld. Friesinger veroverde olympisch goud in 2002, 2006 en 2010 en behaalde meerdere wereldtitels allround. In de zomer van 2010 kondigde ze haar afscheid aan, maar tegenwoordig is Friesinger-Postma nog regelmatig op de ijzers te zien.

Sinds 2023 is Friesinger-Postma namelijk ijshockeyster op een respectabel niveau. "Ik wilde ijshockey beter begrijpen", zei ze ooit tegen Apotheken Umschau. "Dus startte ik in een gemixt team". Zo ging de Duitse van een individuele sport (schaatsen) naar een teamsport. "Het draait allemaal om timing. Je wint en verliest samen. Ik houd ervan. Ik kan inmiddels goed schieten", was ze van mening.

Talentvolle dochters

Desondanks moet ze nog steeds even aan de kant blijven staan vanwege haar blessure. Daarom heeft ze zat tijd om samen met haar man en oud-schaatser Ids Postma de wedstrijden van hun dochters te bekijken. Josephine (2011) en Elisabeth (2014) zijn erg talentvol en spelen in de jeugd van ijshockeyclub EC Red Bull Salzburg in Oostenrijk.