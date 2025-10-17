Anni Friesinger-Postma houdt wel van een uitdaging. De meervoudig olympisch kampioene schaatsen is op 48-jarige leeftijd begonnen met ijshockey, de sport waar haar dochters extreem goed in zijn. Toch zit daar een ongeluk in een klein hoekje, weet inmiddels ook Friesinger-Postma.

De Duitse was jarenlang een vertrouwd gezicht in de schaatswereld. Friesinger won in 2002, 2006 én 2010 olympisch goud en schreef meerdere wereldtitels allround op haar naam. In de zomer van 2010 kondigde ze haar afscheid aan, maar inmiddels is Friesinger-Postma nog altijd op de ijzers te zien. Maar wel hele andere dan de klapschaatsen waar ze voorheen altijd op reed.

Sinds 2023 is Friesinger-Postma namelijk ijshockeyster, al zij het op respectabel niveau. "Ik wilde ijshockey beter begrijpen", zei ze ooit tegen Apotheken Umschau. "Dus startte ik in een gemixt team." Zo ging de Duitse van een individuele sport (schaatsen) naar een teamsport. "Het draait allemaal om timing. Je wint en verliest samen. Ik houd ervan. Ik kan inmiddels goed schieten", was ze van mening.

Bezoek aan het ziekenhuis

Toch zijn blessures bij ijshockey niet te voorkomen, zelfs niet voor de beste profs. En ook Friesinger-Postma is niet zonder kleerscheuren gebleven na een potje ijshockey. Op Instagram deelde ze een foto in haar verhaal van een opgezwollen hand en pols. 'Mama speelt voorlopig wat minder', schreef ze erbij met drie emoticons van een ijshockeystick.

i © Instagram: annifriesingerpostma

Talentvolle dochters

Dus blijft het voor Friesinger-Postma en haar man en oud-schaatser Ids Postma voorlopig bij het bekijken van hun dochters wedstrijden. Josephine (2011) en Elisabeth (2014) blijken erg talentvol en spelen in de jeugd van ijshockeyclub EC Red Bull Salzburg in Oostenrijk. De dochters van Friesinger-Postma zijn vanwege hun vader half-Nederlands.

Schaatsgrootheden

De kinderen maken op hun beurt dus naam in een andere sport. Postma en Friesinger hebben hun sporen al verdiend. De Nederlander won in 1998 goud op de 1000 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Nagano en pakte toen ook zilver op de 1500 meter. Postma werd in 1997 en 1998 wereldkampioen allround en won ook driemaal goud op de WK afstanden.

Friesinger overtreft haar man met drie olympische gouden medailles. De Duitse werd drie keer wereldkampioen allround en verzamelde liefst twaalf gouden plakken op de WK afstanden.