Lachende Robert Doornbos filmt halsbrekende toeren van emotionele Kjeld Nuis: 'Kijk nou uit'

Kjeld Nuis is direct na zijn vakantie weer aan het werk gegaan. Niet als schaatser, maar voor het goede doel. Samen met voormalig Formule 1-coureur en analist Robert Doornbos bestuurt hij de 'catcher car' tijdens de Wings for Life World Run, die dient als bijzondere finishlijn.

De hardloopwedstrijd wordt al meer dan tien jaar georganiseerd met het doel om geld op te halen voor onderzoek om een ​​remedie te vinden voor ruggenmergletsel en paraplegie. Mensen die hier aan lijden zijn vaak afhankelijk van een rolstoel. "Rennen voor degenen die dat niet kunnen," schrijft een deelnemer dan ook bij een foto met Nuis en Doornbos.

Kjeld Nuis aangesproken op vakantie na 'overtreding': 'Senior, por favor' Kjeld Nuis is terug van zijn vakantie. De topschaatser was samen met vriendin Joy Beune en zoon Jax naar Gran Canaria gegaan om lekker te ontspannen. Dat lukte, al was niet iedereen te spreken over de capriolen die Nuis uithaalde op het Spaanse eiland.

Anders dan andere hardloopwedstrijden

De hardloopwedstrijd die dit jaar in Nederland weer in Breda wordt georganiseerd, wijkt af van andere hardloopwedstrijden. Er is namelijk geen vaste finishlijn. Hoe ver en hoe lang je loopt, weet je van tevoren niet. Een zogenoemde 'catcher car' (een rijdende finish die steeds harder gaat) bepaalt wanneer je race eindigt. Zodra deze auto, die wordt bestuurd door Nuis en Doornbos, je inhaalt, eindigt je race en zit je deelname erop.

Joy Beune geniet van eerste kilometers na vakantie, maar niet op het ijs Wie schaatskoningin Joy Beune een beetje volgt, weet dat ze niet alleen van een rit op het ijs houdt, maar ook graag op de fiets stapt. Tijdens haar vakantie maakte ze al flink wat kilometers en dat was ze bij thuiskomst in Nederland nog niet zat. Ze schafte direct een nieuwe fiets aan en de eerste kilometers volgden al snel.

Ontroerd

Uit de beelden die Kjeld Nuis op Instagram deelt, lijkt hij ontroerd te zijn door het grote en enthousiaste deelnemersveld. "Niet normaal," schrijft hij bij een video van rennende deelnemers na het startschot, gevolgd door emoji's met betraande ogen en hartjes. Later post hij ook een video van een deelnemer op krukken, opnieuw met dezelfde emoji’s. “Eindbaas,” luidt zijn reactie.

Voetballende Kjeld Nuis voorziet luxeprobleem na vakantie: 'Weer zelf koken' Kjeld Nuis leek tegen een luxeprobleem aan te lopen bij thuiskomst na een zonnige vakantie op Gran Canaria. De schaatser bedacht zich na een potje voetbal met zijn zoon dat hij 'weer' zelf moest koken, maar werd verrast met een volle koelkast aan maaltijden.

'Kijk nou uit'

Er is alleen één klein probleem: Doornbos bestuurt de auto, terwijl Nuis ernaast rent en de deelnemers met een megafoon aanmoedigt. "We gaan ervoor! We zijn lekker bezig," roept hij, terwijl hij probeert weer in de rijdende auto te klimmen. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, want als voormalig Formule 1-coureur is Doornbos niet bepaald gewend om langzaam te rijden.

"Je gaat te hard!", schreeuwt Nuis door de megafoon, terwijl Doornbos het tafereel lachend filmt. Het gaat maar net goed als Nuis zich weer in de auto weet te hijsen. "Kijk nou uit, joh," zegt de oud-coureur lachend.

Schaatsvriendin Joy Beune vindt snel nieuwe ploeg: 'Opgelucht dat dit op mijn pad kwam' Schaatsster Michelle de Jong heeft snel onderdak gevonden na haar vertrek bij Team IKO-X2O, de ploeg van meervoudig wereldkampioene Joy Beune. Het zusje van Antoinette Rijpma-de Jong is begonnen bij Topteam in Thialf, een nieuwe ploeg die is bedacht door coach Ian Steen.

Vakantie

Afgelopen week genoot Nuis nog van een vakantie in het zonnige Gran Canaria met schaatsvriendin Joy Beune en zoontje Jax, uit een eerdere relatie. Het schaatskoppel onderging daar de ene na de andere sportieve activiteit. Er werd fietst, gehiked en salto's gemaakt in het zwembad.