Martina Sablikova nam zaterdag al na één dag afscheid van de WK allround. De Tsjechische schaatslegende zet na dit seizoen een punt achter haar carrière en hield het in Thialf niet droog toen duizenden Nederlandse schaatsfans haar uitzwaaiden. Toch bleek het niet het einde van Sablikova op het ijs, want zondag tijdens de slotdag dook ze in een aandoenlijke rol op voor haar vriendin.

De 38-jarige Sablikova groeide in haar jarenlange carrière uit tot een legende, met gouden olympische medailles, liefst vijf wereldkampioenschappen allround en tal van medailles op WK's en EK's afstanden. Met recht kreeg ze dan ook een luid applaus en eerbetoon tijdens het laatste toernooi van 2026. De WK allround zijn haar laatste kunstje, maar haar lichaam kreeg het niet voor elkaar om het toernooi af te maken. Toch stond ze zondag op het ijs.

Nog één keer van waarde

En niet zomaar in een bijrol. Ze stond op de kruising tijdens de 1500 meter van haar vriendin Nikola Zdrahalova. Haar landgenote is met haar 29 jaar een flink stuk jonger dan Sablikova, maar toch zijn ze al jarenlang samen. Ze hielden hun relatie op het ijs twaalf jaar lang geheim. Als 'coach' van Zdrahalova kon Sablikova op de 1500 meter nog één keer rechtstreeks van waarde zijn voor haar vriendin. Het toeval wilde dat Sablikova haar laatste 5000 meter ook tegen Tas reed.

Aandoenlijk

De jonge Tsjechische won haar rit van de Belgische Sandrine Tas en klokte 1:56.55. Een persoonlijk record zat er niet in, maar het gebaar van Sablikova was aandoenlijk. Ze klapte bij het voorstellen vol trots voor Zdrahalova. "En kijk eens aan, ze heeft meteen een baan gekregen als coach voor haar vriendin", zeiden de commentatoren van de NOS in koor. Op de Olympische Spelen verscheen Sablikova ook al eens als coach op de baan, maar toen voor haar landgenoot Metodej Jilek.