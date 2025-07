Transfernieuws in de schaatswereld. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer tekent op weg naar de Winterspelen van 2026 in Milaan bij Sportnieuws.nl. Het digitale sportmerk van DPG Media lanceert met het schaatsboegbeeld van Nederland vanaf oktober 2025 een wekelijks online programma (video & podcast) over de ‘mooiste sport in de winter’ en gaat de komende maanden een interviewserie met de hoofdrolspelers maken.

Timmer duikt later dit jaar in Mediavaert wekelijks de studio van Sportnieuws.nl in om het laatste nieuws te bespreken en haar scherpe mening te geven over de prestaties van de Nederlanders en hun buitenlandse concurrenten.

Aan de hand van eigen ervaringen als voormalig topsporter, coach en chef de mission van de jeugd duidt zij de hoogte- en dieptepunten in de schaatswereld. In aanloop naar het nieuwe seizoen gaat Timmer op zoek naar het verhaal achter de sport(er). De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan.

Schaatsicoon Marianne Timmer leeft mee met Irene Schouten: 'Dit pad is minstens zo belangrijk' Irene Schouten maakte onlangs met pijn in haar hart bekend geen marathonploeg te starten. Haar zoontje Dirk kampt met gezondheidsproblemen en dus verdient hij al haar aandacht. Schaatsicoon Marianne Timmer looft de beslissing van Schouten om een stapje terug te doen.

“Met Sportnieuws.nl sla ik de handen ineen om de magie te delen van sport, schaatsen en hoe de sporters gaan pieken op het moment dat het telt,” zegt Marianne Timmer. “Wat is het mysterie van succes?”

Timmer beleefde tijdens haar schaatscarrière grote successen. Bij de Winterspelen van 1998 in Nagano veroverde ze twee keer goud (1000 en 1500 meter). Acht jaar later kroonde Timmer zich in Turijn nogmaals tot olympisch kampioene op de 1000 meter. Daarnaast werd ze in 2004 wereldkampioene sprint en greep ze bij de WK afstanden twee keer (1997 en 1999) de macht op de 1000 meter.

“Alle kleine beetjes maken uiteindelijk het verschil tussen winnen en verliezen.” kijkt Marianne Timmer terug. “Ook op de Winterspelen in Milaan gaan we dit zien. Wie is een trainingskampioen en wie een wedstrijdkampioen?”

Schaatsicoon Marianne Timmer benieuwd naar versterking Team Jutta Leerdam: 'Het is nu of nooit' Oud-topschaatsster Marianne Timmer hoopt dat 'alles op zijn plek valt' in het team van Jutta Leerdam. Zij breidde haar ploeg onlangs uit met Ted Dalrymple en Kai Verbij. "Talent in overvloed, maar ook diepe dalen."

De Nederlandse schaatstoppers als Jutta Leerdam, Joep Wennemars, Joy Beune en Jenning de Boo zijn al vol in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vanaf oktober - te beginnen met de NK afstanden - staat alles in het teken van de Winterspelen. Niemand is nog zeker van deelname. Van 26 tot en met 30 december moet het OKT in Thialf uitsluitsel brengen welke schaats(st)ers Nederland in Italië mogen vertegenwoordigen.

“Met de komst van Marianne Timmer bouwen we verder aan onze autoriteit binnen het schaatsdomein. Zij kent als geen ander de ins & outs, kan zich goed verplaatsen in de huidige topsporters en weet prestaties aan de hand van eigen ervaringen perfect te duiden”, zegt Twan Bovée, hoofdredacteur Sportnieuws.nl

Ex-topschaatsster Marianne Timmer roemt inspirerende Erben Wennemars: 'Zijn hele arm lag er toen half naast' Oud-topschaatsster Marianne Timmer won talloze prijzen, maar zal vooral worden herinnerd aan één historische race: de gouden 1500 meter op de Olympische Spelen van Nagano. Dat deed ze door hard te schaatsen, maar ook dankzij een klein beetje hulp van een geblesseerde Erben Wennemars.

“Naast onze andere video- & podcastserie Sportnieuws.nl Schaats Inside bieden we de schaatsliefhebber met Marianne Timmer aan boord zo nog meer onderscheidende interviews, interessante achtergronden en het echte verhaal achter de sport(er). Sportnieuws.nl wil in het digitale medialandschap de schaatssport steeds verder claimen. Zo zijn onze videomakers en verslaggevers altijd aanwezig bij de belangrijkste evenementen.”

De eerste aflevering van de wekelijkse videoserie met Marianne Timmer staat gepland voor zondag 19 oktober 2025, met een grote voorbeschouwing op het belangrijke olympische schaatsseizoen. Tijdens de Winterspelen zullen Sportnieuws.nl & Timmer onze kijkers, luisteraars en lezers dagelijks op de hoogte houden van de laatste stand van zaken vanuit olympisch Milaan.

Sportnieuws.nl brengt meer onderscheidende content. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag de afgelopen sportweek en behandelen in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast ook lastige dilemma’s en stellingen.

Openhartige topschaatsers Angel Daleman en Beau Snellink geven geheim prijs over relatie: 'We zaten op een roze wolk en gingen als een raket' Angel Daleman (18) en Beau Snellink (24) bewegen zich als twee gelukkige schaatsers door het leven. Ze staan allebei onder contract bij Team Essent en hebben sinds dit jaar ook nog eens een liefdesrelatie met elkaar. Samen zijn ze begonnen aan een ontdekkingsreis, met naast hun liefde voor elkaar ook een groot sportief doel. "Dat brengt ons naar een hoger niveau."

Verder schuiven in de nieuwste schaatspodcast de toppers Angel Daleman en Beau Snellink aan, bespreekt ex-toptrainer Robert Maaskant wekelijks de laatste stand van zaken in de voetbalwereld en geeft ex-profdarter Vincent van der Voort elke dinsdag zijn scherpe mening over de verrichtingen van topdarters als Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld.

Dat en nog veel meer op Sportnieuws.nl, het merk dat jou als kijker, lezer en luisteraar probeert te raken en vermaken.