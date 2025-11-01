Bij de NK afstanden stond er een verrassing op het podium: Anna Boersma werd tweede op de 500 meter. Een fraaie prestatie, zeker ook gezien ze vorig jaar een zware blessure opliep.

De 24-jarige Friezin verbrak bij de NK afstanden haar persoonlijke record op de 500 meter. Nu is haar pr 37,44 seconden en kan ze zeggen dat ze sneller was dan kleppers als Angel Daleman, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting.

Zeven keer eerder stond ze bij dit toernooi aan de start van een afstand en plek 10 was tot nu toe haar beste resultaat. Dit is dus haar doorbraak op nationaal niveau.

'Voelde dat het mis was'

In augustus 2024 brak ze haar voorste kruisband af. Boersma vreesde dat ze lang zou moeten revalideren. Maar dat viel mee: ze deed in februari 2025 mee aan de NK afstanden.

In gesprek met Leeuwarder Courant vertelde ze dat haar rechterknie tijdens een krachttraining klapte. Ze voerde toen een oefening uit met gewichten, een zogeheten clean. "Ik voelde direct dat het mis was", legde ze uit. Een afgescheurde voorste kruisband wordt in regel operatief vervangen door een nieuwe kruisband. Die wordt dan gemaakt van pezen uit de binnenkant van het bovenbeen of van het midden van de knieschijfpees. Vervolgens kan het revalidatietraject wel een jaar duren.

Maar bij Boersma werd het anders aangepakt. Er kwam geen operatie. Bij Boersma moeten de andere spieren en pezen rond de knie sterker worden. Dan moeten die de klappen opvangen die het gewricht krijgt. Ze had geen angst voor die methode: "Onze vader geeft hierin het goede voorbeeld. Hij heeft geen kruisbanden meer, maar heeft toch drie Elfstedentochten gereden."

Team Staan

Het gevolg is dat Boersma feitelijk zonder voorste kruisband schaatst en nu dus ook topprestaties levert. Ze zit inmiddels bij Team Staan. Op de site van het team staat: "Ze is bovendien houdster van het Nederlands record op de 100 meter – een bewijs van haar explosieve kwaliteiten."

