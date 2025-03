Jutta Leerdam haalt met debutanten Suzanne Schulting en Angel Daleman gigantisch uit tijdens WK afstanden

De Nederlandse vrouwen hebben op de WK afstanden met overmacht de teamsprint gewonnen. Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Angel Daleman vlogen over het ijs in Hamar en bezorgde de Nederlandse ploeg de tweede gouden medaille van de dag.

Leerdam had het hele seizoen nog niet meegereden met de teamsprint, maar besloot om voor de WK een uitzondering te maken. De 26-jarige topschaatsster, die in het verleden al drie keer goud won op dit onderdeel, stond samen met twee debutanten aan de start: Suzanne Schulting en Angel Daleman. Die combinatie bleek uiteindelijk van goud te zijn.

Nederland maakt gehakt van concurrentie

Leerdam moest het drietal op gang trekken en slaagde daar met verve in. Bij de teamsprint, die in totaal drie rondes duurt, valt er na elke ronde een rijdster af en dus gaf Leerdam na de eerste ronde het stokje over de twee shorttracksters. Schulting lanceerde vervolgens Daleman en zij kwam uiteindelijk in een tijd van 1.25,57 over de streep.

Regerend wereldkampioen Canada en Polen werden vooraf gezien als de twee grote concurrenten van de Nederlandse ploeg, maar zij kwamen bij lange na niet aan de tijd van Leerdam, Schulting en Daleman. Canada werd tweede op ruim anderhalve seconde achterstand en het gat met nummer 3 Polen was zelfs meer dan twee seconden.

Vierde wereldtitel Nederland

Het was pas de zesde keer dat het onderdeel op een WK werd gehouden en voor de vierde keer pakte Nederland het goud. De eerste drie edities werden allemaal door Nederland gewonnen, maar in de afgelopen twee jaar ging Canada er met het goud vandoor. Leerdam was dus betrokken bij alle vier de wereldtitels van Nederland op het onderdeel.