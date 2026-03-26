Sportief gezien was het niet het leukste jaar voor Angel Daleman, maar na het schaatsseizoen viel er toch wat te vieren. De talentvolle tiener werd 19 jaar oud en vierde dat met een bijzonder stel mensen. Ook haar collega en vriend Beau Snellink was er bij.

Daleman vierde haar laatste verjaardag als tiener in de Randstad, zo blijkt uit de foto's die ze woensdag deelde op Instagram. In The Harbour Club in Rotterdam genoot ze van een hapje en een drankje. Dat deed ze niet alleen, maar ook met haar geliefde familieleden. Ze zette eveneens Beau Snellink op de foto, haar vriend en collega bij Team Essent.

Het leverde een paar leuke plaatjes en felicitaties op. Onder meer schaatssters als Meike Veen en Chloe Hoogendoorn feliciteerden de tiener, die al twee seizoen tussen de grote namen in de schaatswereld actief is. Dat doet ze in dienst van Essent, waar ze als zeventienjarige al heel veel indruk maakte.

Davendere start van carrière

Nadat ze in 2023 en 2024 grossieerde in gouden medaille medailles op de WK junioren, maakte ze al heel vroeg de stap naar de volwassen vrouwen. Dat verliep behoorlijk succesvol. Ze won in 2025 zilver op de NK afstanden (500 meter) en werd in dat jaar ook wereldkampioene bij de teamsprint, samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting. Daarnaast haalde ze ook al het podium tijdens de World Cups.

Ze droomde daarom al van deelname aan de Olympische Spelen, maar dat kwam te vroeg. Op het Olympisch Kwalificatie Toernooi slaagde ze er niet in om op de 500, 1000 of 1500 meter een ticket te bemachtigen. Daarnaast eindigde ook de EK afstanden in een deceptie, omdat ze op de 500 meter ten val kwam. Terwijl haar collega's afreisden naar Italië voor de Olympische Spelen, trainde Daleman hard door in Nederland.

Vertrouwen van Team Essent

Bij Essent hebben ze ondanks het voor Daleman ietwat tegenvallende seizoen vertrouwen in de tiener. De ploeg van coach Jac Orie en commercieel directeur Sven Kramer besloot namelijk het contract van Daleman open te breken. Ze is nu tot de zomer van 2028 verbonden aan het 'roze' schaatsteam. Een jaar eerder tekende ze al een volwaardig contract bij de ploeg.