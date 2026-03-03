Jordan Stolz gaat deze week een bijzondere uitdaging aan. De Amerikaanse topschaatsster rijdt in Thialf zowel de WK sprint als de WK allround. Een pittige klus voor de tweevoudig winnaar van olympisch goud, maar hij tankte na de drukke Spelen al flink dat bij. Dat deed hij niet in Milaan of in de Verenigde Staten, maar in een rustig stadje in Friesland.

Stolz won op de Winterspelen goud op de 500 en 1000 meter en greep zilver op de 1500 meter. Daarnaast reed hij ook de door Jorrit Bergsma gewonnen mass start. Het was een drukke bedoening dus voor de jonge Amerikaan bij zijn olympische debuut, maar er volgt deze week met de WK allround en sprint nog een flink toetje. Stolz rijdt namelijk allebei de toernooien en hoopt daar hoge ogen te gooien.

Aan de voorbereiding ligt het niet, zo maakt de 21-jarige duidelijk aan schaatsen.nl. Stolz kwam tot rust in de luwte van Sneek, een van de elf steden van Friesland. Daar genoot hij van de kalmte na de hectische Spelen. "Ik heb de afgelopen anderhalve week zoveel mogelijk rust gepakt. In het hotel heb ik lekker kunnen relaxen. Ze zijn gastvrij en hebben goed eten. Ik ben dol op de schnitzels die ze serveren."

Aan de voeding in aanloop naar het toernooi ligt het dus niet wat betreft de olympisch kampioen. En hij zal het nodig hebben. Op donderdag en vrijdag vinden de WK sprint plaats, gevolgd door het allround-toernooi op zaterdag en zondag. Stolz moet dus vier dagen lang vol aan de bak. Zelf vindt hij het niet zo'n krankzinnig plan als anderen. "De sprinttitel mis ik nog. Als ik die binnen heb, is er geen reden om daarna niet mee te doen met het allrounden. Al bij het bekend worden van de agenda vorig jaar heb ik besloten beide toernooien te combineren."

Mocht Stolz het sprinttoernooi op zijn naam zetten, dan staat hij in een bijzonder rijtje. Alleen zijn landgenoten Eric Heiden en Shani Davis slaagden er in om ooit de beste te worden op zowel de WK sprint als de WK allround. Die prestatie in dezelfde week bewerkstelligen zou echter een unicum zijn, want dat lukten zelfs Heiden en Davis niet. Twee jaar geleden won Stolz al het allroundtoernooi. Toen versloeg hij in Inzell onder meer Patrick Roest. Dat reed hij met dusdanige overmacht dat zijn puntentotaal een wereldrecord betekende.