De Olympische Spelen moeten nog beginnen, maar topschaatser Jordan Stolz heeft nu al zijn spierballen laten zien. Tijdens een trainingsrit op de olympische ijsbaan reed de 21-jarige Amerikaan al een indrukwekkende tijd. Daarnaast heeft hij ook nog ontmoedigende woorden voor de Nederlanders. "Het was zeker niet op 100 procent."

Jordan Stolz heeft enkele dagen voor de start van de Olympische Spelen in een trainingswedstrijd op de 1500 meter in het Milano Speed Skating Stadium een tijd van 1.44,26 geschaatst. De Amerikaanse topfavoriet ging niet eens voluit, maar schaatste als een van de weinigen met tempo door tot de finish en was blij met zijn tijd. "Ik denk dat het best een goede tijd is", reageerde de Amerikaan na afloop.

Snelle tijd op halve kracht

Hoe snel is die 1.44,26 nou precies? Om deze tijd in perspectief te zetten, vergelijken we hem met de gereden tijden op de 1500 meter op andere laaglandbanen waarop is geschaatst tijdens de World Cup. Zo zou Stolz met de gereden tijd in Milaan eerste zijn geworden op de World Cup in Hamar, voor Nuis. In Thialf zou hij met deze tijd op het podium zijn geëindigd.

Na zijn rit had de Amerikaan ontmoedigende woorden voor de Nederlandse schaatsers. Zo kon Stolz niet precies zeggen of hij op 80 of 90 procent had gereden. "Het was zeker niet op 100 procent", vulde hij aan. "Ik overlegde met mijn coach over de opening en de 700 meter, want ik ben in voorbereiding op de 1000 meter."

Dat is voor de Amerikaan de eerste afstand waarop hij in actie komt op woensdag 11 februari en de afstand waarop hij de wereldrecordhouder is. Hij start daarnaast op de 500 en 1500 meter en op de massastart. Tijdens een persconferentie eerder op de dag zei Stolz dat hij hoopte op alle vier de afstanden een medaille te halen.

Commentaar op olympische ijsbaan

Over de pop-up schaatshal en de ijsbaan in Milaan is de Amerikaan positief. "Het ijs is best goed, niet al te gek en hetzelfde voor iedereen. Het is niet heel anders dan op andere banen waarop ik heb geschaatst." Zijn Nederlandse concurrent Kjeld Nuis, de regerend olympisch kampioen op de 1500 meter, was in zijn eerste indruk woensdag minder positief over het ijs. Dat was veel te zacht en daar mag volgens hem nog wel aan gesleuteld worden. "Ik vind dat ze het al hebben verbeterd", zei Stolz. "Voor mij is het goed genoeg."

De Amerikaan benoemde wel het aparte geluid dat de schaatsers maken op deze baan. "Het holle geluid is echt anders. Zelfs als de wind langs je oren gaat, kun je het horen. Maar het stoort me niet, het is iets nieuws waar je even aan moet wennen. Het klinkt een beetje alsof je op een bevroren meer schaatst en dat is best leuk", aldus Stolz, die leerde schaatsen op de bevroren vijver voor zijn ouderlijk huis in Kewaskum, in de Amerikaanse staat Wisconsin.

