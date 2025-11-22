Joy Beune (26) heeft bij de World Cup in Calgary de 3000 meter gewonnen. De Nederlandse topschaatsster noteerde een keurige tijd van 3.54,42. Bente Kerkhoff (twaalfde) en Marijke Groenewoud (veertiende) konden niet meekomen.

Ook in Calgary heeft Beune laten zien in uitstekende vorm te verkeren. De schaatsster reed een sterke rit en schaatste zich direct naar het goud. Zo liet ze onder meer de Canadese Valerie Maltais en Isabelle Weidemann achter zich. Het werd alleen nog even spannend voor de Nederlandse, toen Ragne Wiklund in de slotrit in actie kwam.

Ook zij reed een uitstekende rit, maar kwam tekort om Beune te verslaan en werd tweede met 3.55,25. Kerkhoff en Groenewoud, die al eerder in actie kwamen, konden niet verrassen: Kerkhoff noteerde 4.02,09 en Groenewoud 4.03,19.

Zelf was Beune na afloop kritisch toen ze bij de NOS haar optreden analyseerde. "Het liep niet zo lekker als ik had gehoopt dat het zou gaan. Maar: winnen is winnen, dus ik mag niet ontevreden zijn."

'Ziet er niet uit'

Voormalig topschaatser en analist Mark Tuitert liet zich in Calgary vervolgens uit over de prestaties van Kerkhoff en Groenewoud. "Ik ben bijna met stomheid geslagen. Het ziet er niet uit, technisch gezien", zei hij bij de NOS.

"Als je zo goed bent...", gaat Tuitert verder. "Je hebt je ploeg zo goed op de rit. Dit is gewoon overmoed. Ik vind Jillert Anema een geweldige en slimme trainer, maar dit is overmoed. Gewoon denken: 'Ik ben zo goed. We gaan het helemaal op de spits drijven en alle risico's nemen'", klinkt zijn pijnlijke conclusie over bepaalde keuzes bij Team Albert Heijn Zaanlander. De schaatsers van de ploeg kwamen vorige week in Salt Lake City veel later aan dan de andere teams. Daardoor was er ook korte tijd om te acclimatiseren. Dat laatste pakte vooral niet goed uit.

