De Zilveren Bal stond woensdag vooral in het teken van de 3000 meter tussen Joy Beune en Jenning de Boo, maar tijdens het evenement in Leeuwarden ook streden meerdere toppers om de winst op de 100 meter. Bij de vrouwen pakte de afzwaaiende Dione Voskamp voor de vierde keer de zege en dat vond ze zelf erg bijzonder.

Voskamp kondigde begin deze week aan dat ze na De Zilveren Bal een punt achter haar loopbaan zou zetten. De 29-jarige schaatsster koesterde bij voorbaat al bijzondere herinneringen aan dat evenement, want in 2022, 2023 en 2024 was ze bij de vrouwen de beste op de wedstrijd over 100 meter. Vorig jaar werd ze geklopt door Femke Kok en dus was ze er woensdag op gebrand om de titel bij haar afscheid te heroveren.

Daar slaagde Voskamp bij afwezigheid van Kok met verve in. Ze rekende in de eindstrijd af met Anna Boersma, die vorige maand nog meedeed aan de 500 meter op de Spelen in Milaan. Voskamp, die de achternicht van Jutta Leerdam is, nam daarmee op prachtige wijze afscheid van haar sport.

'Soms valt alles op z'n plek'

Dat vond de topschaatsster zelf ook, zo blijkt uit het bericht dat ze een dag later op haar sociale media deelde. "Soms valt alles op z’n plek… en loopt het einde mooier dan je ooit had kunnen bedenken", schrijft Voskamp op Instagram.

"Gisteren reed ik mijn laatste wedstrijd bij De Zilveren Bal. En hoe bijzonder is het dat ik hem ook nog mocht winnen. Een moment vol trots, maar ook met een gek en emotioneel randje, omdat ik wist dat dit de laatste keer was. Juist daarom betekent deze overwinning voor mij zó veel. Dankbaar voor iedereen die langs de baan stond, mij gesteund heeft en deel uitmaakte van deze reis", besluit Voskamp, die een relatie heeft met de Belgische schaatser Indra Medard.

Wereldkampioen op teamsprint

Voskamp hoorde tijdens haar loopbaan bij de beste sprinters van Nederland. Ze werd in 2024 derde op de NK sprint en pakte in dat jaar ook de wereldtitel op de teamsprint met Leerdam en Femke Kok. Voskamp eindigde vorig jaar nog twee keer op het podium van een World Cup op de 500 meter, maar wist zich dit jaar niet te plaatsen voor de Olympische Winterspelen.