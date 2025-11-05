Schaatsster Isabel Grevelt maakte afgelopen weekend indruk op de NK afstanden. Ze werd vierde op de 1000 meter en plaatste zich zo ook voor de World Cups. Ze heeft een moeilijk jaar achter de rug en ook de start van het olympisch seizoen was voor haar mentaal zwaar. "Ik vind het wel intens om weer terug te zijn."

De 23-jarige stond zondag in een kolkend Thialf aan de start van de 1000 meter. Daar verbaasde ze met een vierde plek, vlak achter Jutta Leerdam, nadat ze vorig jaar een moeilijk seizoen kende. "Ik merkte dat ik veel spanning voelde bij een grote wedstrijd", zegt ze tegen Schaatsen.nl.

Ze liet eerder al weten dat ze nu veel praat met een psycholoog. Ook stapte ze voor dit seizoen over van Team Essent naar schaatsploeg Staan-CTS Group. Daar wakkerde het vuurtje weer aan. Ze kijkt nu ook anders tegen belangrijke toernooien aan. “Eigenlijk is het heel simpel: zo hard mogelijk rijden als je kunt. Maar dat gevoel raak je soms even kwijt wanneer er spanning op zit.”

Op de NK liet ze zien dat ze weer meedoet met de top. Ze reed een persoonlijk record in Thialf van 1.14,31. “Ik was heel blij dat ik me op die duizend het nog zo goed herpakt heb,” zegt ze. Op de 500 meter, een dag eerder, werd ze namelijk achtste.

Vertrouwen

Bij Team Staan wordt ze gecoacht door Ian Steen en Hein Otterspeer. Die helpen haar bij het vinden van rust om haar beste prestatie te leveren. "Ze spreken steeds veel vertrouwen uit, vooral als je even twijfelt. Dan zeggen ze: ‘Het komt goed, we weten wat je kan'."

Olympische Winterspelen

Wie weet zorgt Grevelt met die instelling wel voor een grote verrassing op de World Cups én het olympisch kwalificatietoernooi. "Het OKT is natuurlijk het grote doel", zegt Grevelt. “Daar wil ik zo goed mogelijk presteren. Wanneer je dan alles uit jezelf hebt gehaald, mag je trots zijn."

"En anders: over vier jaar nog een keer, vervolgt ze optimistisch. Grevelt liet eerder al weten wat ervoor nodig is om een ticket voor de Winterspelen te bemachtigen. "Veel vertrouwen in mezelf. Ik denk dat die mentale kracht heel belangrijk voor mij is. Ik praat veel met een psycholoog, dat is heel erg prettig. Ik moet goed eten, goed drinken, zorgen dat ik gezond bleef. Lekker blijven trainen, lol maken en allemaal niet te strikt maken in mijn hoofd."

World Cups en OKT

Er staan in november en december vier World Cup-weekenden op het programma. Zeker de wedstrijden in Salt Lake City en Calgary worden interessant, omdat daar wereldrecords verbroken kunnen worden. De banen in de Verenigde Staten en Canada gelden als snelste ter wereld. Het OKT wordt gehouden in Heerenveen en vindt plaats van 26 tot en met 30 december.