De KNSB heeft een besluit genomen over de aanwijsplekken voor de World Cups. Zo kan Joy Beune in Salt Lake City en Calgary toch op meerdere afstanden in actie komen. Merel Conijn is op verzoek van haar eigen ploeg de grote afwezige. Zij was op de NK afstanden nog zeer succesvol met twee keer goud.

Beune deed niet mee op de 3000 en 5000 meter. Dat zijn twee afstanden waarop zij in de afgelopen twee jaar een keer wereldkampioen is geworden. De 26-jarige schaatsster uit Borne lijkt ook een serieuze kanshebber voor de medailles op de Winterspelen van volgend jaar, dus het is niet gek dat zij alsnog een ticket krijgt voor de World Cups.

Beune schaatste alleen de 1500 meter op de NK en had dus al een ticket voor de World Cup op zak, maar mag nu ook in actie komen op de 3000 meter. De vijf kilometer wordt in de eerste twee World Cups niet verreden.

Verzoek van de ploeg

Schaatsbond KNSB heeft Beune aangewezen voor de 3000 meter op de eerste World Cups van het seizoen in Salt Lake City en Calgary. De regerend wereldkampioene op die afstand was tijdens de NK afstanden ziek. Tweevoudig Nederlands kampioene Merel Conijn (3000 en 5000 meter) komt op verzoek van haar ploeg AH-Zaanlander niet in actie in Salt Lake City en Calgary.

'Gekeken of ze fit genoeg is'

"Op de 3000 meter bij de vrouwen is verzocht om een aanwijsplek voor wereldkampioene Beune", zegt Freek van der Wart, de disciplinemanager langebaan van de KNSB. "Ze wordt komende week door onze bondsarts dagelijks gemonitord. Zaterdag wordt gekeken of zij fit genoeg is om, naast de 1500 meter en de ploegenachtervolging, ook op de 3000 meter in actie te komen."

World Cup

De schaatsers reizen deze maand af naar de snelste ijsbanen ter wereld. Van 14 tot en met 16 november staat de eerste World Cup op het programma in Salt Lake City, een week later gaan de rijders naar Calgary in Canada. Beide ijshallen zijn hooglandbanen, waardoor er zomaar wereldrecords verbroken kunnen worden.

Van groot belang

Het is van groot belang dat Nederland goede schaatsers naar de World Cup stuurt. Hoe beter ons land het doet, hoe meer tickets 'wij' krijgen voor de Olympische Spelen. Er mogen maximaal negen mannen en negen vrouwen naar Milaan. Beune kreeg vorig jaar ook een aanwijsplek van de KNSB, nadat ze rond de NK afstanden ook ziek was geworden en niet mee kon doen aan de afstanden.

Balen op de NK afstanden

Beune deed op de NK afstanden nog wel mee aan de 1500 meter, maar was daar ook al niet in topvorm. Ze werd derde en daar baalde ze van. "Ik wilde ongeacht het resultaat een goede race rijden, dat had ik met mezelf afgesproken. Dat zat er vandaag niet in en daar baal ik wel een beetje van", zei ze na afloop tegen Sportnieuws.nl.

