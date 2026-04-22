Team Essent maakte dinsdag al bekend dat Suzanne Schulting haar contract met twee jaar heeft verlengd en een dag later is er opnieuw groot nieuws bij de ploeg van Jac Orie en Sven Kramer. Het Nederlandse team heeft namelijk een buitenlandse schaatser vastgelegd, iets dat niet vaak gebeurt bij commerciële ploegen.

De Noorse topsprinter Bjørn Magnussen heeft namelijk een contract voor één jaar getekend bij de Nederlandse ploeg. Hij verhuist door zijn transfer naar Nederland en zal fulltime deel uit gaan maken van het team. Hij reist dus ook mee naar trainingskampen in het buitenland. Bij internationale wedstrijden zal hij wel gewoon kleding van de Noorse ploeg dragen, maar daarop is dan nu ook het logo van zijn nieuwe team te vinden.

“Ik kijk er enorm naar uit om bij Team Essent aan te sluiten”, zegt Magnussen in het statement van zijn team. “Toen deze kans zich voordeed, kon ik hem niet laten lopen. Ik ben erg gemotiveerd om er iets moois van te maken. Tegelijk wil ik benadrukken dat ik altijd prettig heb getraind bij het nationale team. In de afgelopen negen jaar heb ik veel geleerd van mijn ploeggenoten en coach Jeremy (Wotherspoon, red.). Nu is het tijd voor een nieuw avontuur, met andere mensen en in een nieuwe omgeving. Ik denk dat dit me helpt om verder te groeien.”

Magnussen zijn beste afstand is de 500 meter, maar hij kan ook uit de voeten op de 1000 meter. De Noor dook afgelopen seizoen voor het eerst in zijn loopbaan op de kortste afstand onder de 34 seconden en pakte bij de EK afstanden een bronzen plak. Magnussen werd zesde op de WK sprint en deed ook mee aan de Olympische Winterspelen. In Milaan werd hij 13e op de 500 meter en 21e op de 1000 meter.

Welkome versterking na vertrek Scheperkamp

De ploeg van Orie en Kramer kon Magnussen goed gebruiken, want door het vertrek van Merijn Scheperkamp naar Team Reggeborgh was de spoeling bij de mannen op de korte afstanden erg dun geworden. Met de komst van Magnussen heeft iemand als Joep Wennemars er ook weer een sterk trainingsmaatje bij.

Orie kijkt uit naar de samenwerking met Magnussen. “Ik ben ontzettend blij dat Bjørn onze ploeg komt versterken. Hij is een talentvolle schaatser met veel snelheid. Met een persoonlijk record van onder de 34 seconden onderstreept hij dat en is hij een grote aanwinst voor onze sprinttrein. Ik verwacht dat hij op zowel de 500 als 1000 meter nog veel stappen kan zetten.”

Ongebruikelijke transfer

Het is niet erg gebruikelijk dat buitenlandse rijders onderdeel uitmaken van een Nederlandse ploeg. Zeker niet op de manier waarop Magnussen fulltime mee gaat draaien. Het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz tekende bijvoorbeeld enkele jaren terug een contract bij de ploeg van Jillert Anema, maar traint het grootste deel van de tijd gewoon in de Verenigde Staten.