Erben Wennemars en Sven Kramer lieten afgelopen week zien nog altijd over een geweldige conditie te beschikken. Maar om de legendarische Patrouille des Glaciers te volbrengen, moesten ook de twee oud-topschaatsers erg diep gaan.

"Erben en Sven hebben echt een helse tocht in Zwitserland volbracht", zo begint voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast. Daarin bespreekt ze elke maandag de sportweek met Naomi van As, oud-ploeggenote en al jaren de vriendin van Kramer. "Het zag er zo intens en heftig uit. Erben schreef ook: 'Eens en nooit meer.' Maar wel een heel vette, mooie ervaring."

'Je loopt de hele nacht door'

"De voorbereiding was niet perfect", vertelt Van As over de aanloop van Kramer en Wennemars naar de loodzware toertocht op ski's. "Dat heb ik vooral meegekregen. Dus er waren blaren en schoenen die niet helemaal lekker zaten enzo.”

"Het is een tocht van 56 kilometer, geloof ik", gaat Van As verder. "Je hebt ook een kortere, maar zij wilden natuurlijk de lange doen. Dan ga je gewoon zo lang door de bergen wandelen. Ze begonnen om elf uur ‘s avonds, dus je loopt de hele nacht door. Zij hebben er vijftien uur over gedaan."

'Die zitten erop'

"De snelsten hebben er zes uur over gedaan", weet Van As. "Sven zei echt: ‘Die renden gewoon naar boven'. En die rennen niet door die sporen waardoor de rest loopt met die ski's, maar die rennen er gewoon langs. Ongelofelijk.” “Die doen dat wel vaker dus”, concludeert Hoog. “Die zitten erop.” Van As: “Die zitten erop. En hun doel is dus ook waarschijnlijk om een heel snelle tijd te behalen."

“Je kon de hele route tracken en dat heb ik ook gedaan", vertelt Van As hoe zij de bijzondere tocht vanuit huis beleefde. "Om het een beetje in de gaten te houden."

Het Zwitserse leger

“Sven zei: 'Dit is echt het zwaarste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan'", vertelt Van As. "Maar ook hetgeen waar hij waarschijnlijk het minst goed op voorbereid was. En Erben ook. En dat is natuurlijk niet chill. Dat zouden wij ook hebben. Als je iets gaat doen wat heel zwaar is, wil je echt gewoon van minuut één tot de laatste minuut een beetje weten wat er gaat gebeuren. Je wil gewoon alles hebben gedaan wat je kan."

"Het was onder begeleiding van het leger van Zwitserland?", wis Hoog weten. Van As: “Ja, de verantwoordelijkheid wordt echt overgedragen aan het Zwitserse leger. Er zijn echt honderden militairen. Om de zoveel honderd meter geloof ik is er zo'n post. Dus het is ook wel heel goed georganiseerd."

"En Sven kwam helemaal kapot terug?”, vraagt Hoog. Van As: “Nou ja, die nacht overslaan was natuurlijk wel pittig. En die blaren. En die spierpijn.” Hoog: “Eigenlijk gewoon helemaal verrot dus.” Van As: “Wel verrot ja. Vreselijk.”

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek. In de nieuwste aflevering van hun podcast onder meer aandacht voor de loodzware tocht van Sven Kramer en Erben Wennemars, het succes van de Oranje Leeuwinnen en een opmerkelijke actie van Ruud Gullit...