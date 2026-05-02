Schaatskampioene Antoinette Rijpma-de Jong is een multitalent. In februari werd ze voor het eerst olympisch kampioene. Maar haar ambities rijken verder dan de schaatsbaan. Rijpma-de Jong is ook een heel goede fietser. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze door een Nederlandse bondscoach is uitgenodigd voor haar eerste profkoers.

De 31-jarige is natuurlijk niet vreemd met de wielerfiets. Het is het belangrijkste trainingsmiddel buiten het schaatsseizoen. In het (recente) verleden hebben grote namen in de schaatswereld de overstap gemaakt naar het wegwielrennen. Wat te denken van vijfvoudig olympisch kampioen Eric Heiden, die ooit de Tour de France reed.

Recentelijk nog stapte de Belgische Sandrine Tas over. Ze reed mee in Belgische wielerklassieker de Waalse Pijl. Daar werd ze verdienstelijk 57e op drieënhalve minuut van de Nederlandse winnares Demi Vollering. Mogelijk ligt eenzelfde overstap voor Rijpma-de Jong in het verschiet.

Eerste profkoers voor Antoinette Rijpma-de Jong

Ze is namelijk regerend Nederlands kampioene voor elite-rensters zonder contract. Ook maakte ze onlangs indruk op de wielerbaan, waar ze op uitnodiging van bondscoach Nick Stöpler was. "Het ging eigenlijk best goed en het is erg leuk. Ik krijg hier veel energie van en ze waren onder de indruk", vertelde Rijpma-de Jong later aan NU.nl over haar avontuur in Omnisport Apeldoorn.

Toch zal ze haar geluk binnenkort beproeven op de weg. In de Omloop der Kempen Ladies op 16 mei welteverstaan. Ze werd geselecteerd door bondscoach Laurens ten Dam van het Nederlandse vrouwenteam. Dat liet hij los aan Wielerflits. Aan de UCI 1.1-koers doet ook onder anderen sprintkanon Lorena Wiebes mee. Rijpma-de Jong kan haar borst dus natmaken.

Liefde voor de fiets

Haar man Coen Rijpma zal haar ongetwijfeld steunen. Hij is net als zijn vrouw helemaal wielergek. Vorig jaar reed hij de volledige Tour de France, een dag voor het peloton. Dit jaar gaat hij zeven wielerklassiekers achter elkaar rijden: Strade Bianche, Ronde van Lombardije, Milaan–San Remo, Parijs–Roubaix, Ronde van Vlaanderen, Luik–Bastenaken–Luik en de Amstel Gold Race. Hij wil testen waar zijn grens ligt.

In oktober zal hij ook nog meedoen aan het WK gravel in Australië. Wat begon als een spontane inschrijving voor Gravel Onefifty eindigde in plaatsing voor dat toernooi. Het sportkoppel zal dus genoeg kilometers maken de voorbije tijd. En misschien zien we Rijpma-de Jong in 2028 wel weer op de Olympische Spelen, maar dan op de fiets.