Antoinette Rijpma-de Jong geniet nog altijd na van haar olympische titel, maar ondertussen gaat de blik ook alweer vooruit. Tijdens een lezing in Rotterdam sprak de topschaatsster openhartig over haar weg naar goud en maakte ze diepe indruk op het publiek. Tegelijkertijd liet ze doorschemeren dat haar ambities verder reiken dan het schaatsen en dat een nieuwe olympische droom in een andere sport niet uitgesloten is.

Tijdens de bijeenkomst in Kantine Walhalla, waar zo’n tachtig aanwezigen aanwezig waren, vertelde Rijpma-de Jong openhartig over haar carrière. Het gesprek werd geleid door Jan-Dirk Stouten, die later op Instagram terugblikte op het moment. Hij sprak van een 'bijzondere ochtend' en benadrukte dat hij 'in dertig jaar werk zelden zoiets had meegemaakt'. Volgens Stouten was het tijdens delen van het gesprek muisstil en volgde na afloop zelfs een spontane staande ovatie.

Ook de openheid van Rijpma-de Jong, die sprak over haar olympische titel in Milaan én haar jeugd, waarin ze onder meer werd gepest om haar rode haar, maakte indruk op de aanwezigen. Uit het publiek kwamen bovendien persoonlijke en warme reacties. "In Rotterdam zeggen we: mooi rood is niet lelijk… en je bent een prachtige vrouw", klonk het vanuit de zaal.

Carrièreswitch?

Toch ging het niet alleen over haar beladen verleden. Rijpma-de Jong richt haar blik na haar olympische succes nadrukkelijk op een nieuw doel en liet zich uit over een opvallende ambitie. De 30-jarige topschaatsster aan denkt aan deelname aan de Zomerspelen van Los Angeles, maar dan in een andere sport: het baanwielrennen.

Die ambitie is niet zomaar ontstaan. Rijpma-de Jong maakte recent al haar eerste meters op de baan in Omnisport Apeldoorn, waar ze werd uitgenodigd door bondscoach Nick Stöpler. "Het ging eigenlijk best goed en het is erg leuk. Ik krijg hier veel energie van en ze waren onder de indruk", vertelde ze daarover tegen NU.nl.

Nieuwe uitdaging op de fiets

Het is bovendien niet haar eerste kennismaking met de wielersport. Eerder kroonde ze zich al tot Nederlands kampioene op de weg bij de elite zonder profcontract en liet ze zien over serieuze kwaliteiten op de fiets te beschikken. "Ik heb toen tegen hem gezegd dat hij mij na de Spelen weer moest bellen en dat heeft hij gedaan", vertelde ze over het contact met de wegbondscoach Laurens ten Dam.

De interesse in het wielrennen leeft dus al langer bij olympisch kampioene. "Het is even kijken hoe ik dat ga combineren, maar voor mij is het vooral een mooie uitdaging", liet ze weten. Ook in haar privéleven speelt de sport een rol, want haar man Coen is een fanatiek fietser. Wie weet zien we Rijpma-de Jong tijdens de volgende Zomerspelen dus schitteren op de baan.