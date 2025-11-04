Jutta Leerdam verlaat Nederland snel na de NK afstanden. De topschaatsster raakte geblesseerd aan haar lies, maar knokte zich desondanks naar tickets voor de World Cups op de 500 en 1000 meter. Na de malaise stapt Leerdam snel in het vliegtuig.

Het ging mis voor Leerdam op de 500 meter op zaterdag. Waar ze vorig seizoen nog tweede werd op de WK afstanden in Hamar, eindigde ze nu 'slechts' als vijfde in Nederland ver achter winnares Femke Kok. Na afloop van de tweede omloop klaagde ze over problemen aan haar linkerlies. " Ik kon er niet goed op staan", onthulde Leerdam, die zich op het nippertje plaatste voor de World Cups.

Wel waren er direct zorgen voor 'haar' 1000 meter op zondag. Want met een pijnlijke lies kon ze het wel eens heel lastig krijgen. Leerdam, zesvoudig winnares op de dubbele sprint, moest uiteindelijk ook daar de titel aan Kok laten. Zelf werd ze derde, nog achter Marrit Fledderus. Maar ook op deze afstand verdiende ze een startbewijs voor de World Cups.

Leerdam pakt het vliegtuig naar de VS

"Nu was het belangrijk om te plaatsen. Aan het einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld", was Leerdam optimistisch na de NK afstanden. De 26-jarige Westlandse kan aan haar vorm werken op de World Cups, die vanaf 14 november beginnen. Dan staat de eerste in het Amerikaanse Salt Lake City op het programma. Leerdam is alvast onderweg naar de Verenigde Staten, zo valt te zien op haar Instagram. Daar deelt ze beelden vanaf Schiphol.

Leerdam heeft een eigen ploeg en kan dus gaan en staan waar ze wil. Ook geeft het haar de kans om haar verloofde Jake Paul wat vaker te bezoeken. Dat is gezien de locatie van de eerste World Cup een mogelijkheid. Paul kan ook wel een schouder gebruiken om uit te huilen.

Streep door boksgevecht Paul

Hij zou oorspronkelijk vechten tegen Gervonta Davis op 14 november. Maar dat gevecht is geschrapt wegens beschuldigingen van mishandeling aan het adres van Pauls tegenstander. Hij moet nu op zoek naar een nieuwe tegenstander, maar krijgt wel de kans om zijn vriendin in actie te zien in Salt Lake City. Ze is in ieder geval al onderweg.