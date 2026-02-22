Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong kroonde zichzelf vrijdag tot winnares van de 1500 meter op de Winterspelen in Milaan. Op de tribune ging haar man Coen Rijpma volledig uit zijn dak. De beelden van zijn uitbundige reactie gingen razendsnel rond op internet, en trokken zelfs de aandacht van een bijzonder persoon.

De gouden plak kwam als een grote verrassing voor Rijpma-de Jong. Toen favoriet Miho Takagi in de laatste rit niet aan haar tijd kwam, werd duidelijk dat de Nederlandse er met de titel vandoor zou gaan. Dit zorgde voor totale vreugde bij Rijpma. Hij ging volledig uit zijn dak op de tribune en rende direct naar zijn schoonfamilie, die verderop in de schaatshal zat, om samen de prestatie van zijn vriendin te vieren. Daarna volgde een emotionele omhelzing en klom Rijpma over de hekken om nóg dichter bij de familie te komen.

Het officiële account van de Olympische Spelen plaatste beelden hiervan op Instagram. "Wanneer je vrouw olympisch goud wint..." stond er als tekst bij. Deze video zag Pam Stepnick, de schoonmoeder van Jutta Leerdam, ook voorbij komen.

Stepnick liet duidelijk merken dat ze ontzettend genoot van deze bijzondere beelden. Ze deelde deze video op haar eigen Instagram-story en schreef er lovende worden bij. "Dit is zo geweldig!!", aldus de schoonmoeder van Leerdam.

Inleven

Stepnick kan zich waarschijnlijk goed voorstellen hoe Rijpma zich voelde. Tijdens de Winterspelen zat zij zelf ook op de tribune in Milaan, toen iemand uit haar directe kring goud won. Jutta Leerdam, de verloofde van haar zoon Jake Paul, pakte het goud op de 1000 meter na een bloedstollende ontknoping met Femke Kok. Paul was daarna zichtbaar geëmotioneerd en hield het niet droog.