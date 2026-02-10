Wat gebeurt er toch allemaal met de gouden olympische medaille van Jutta Leerdam? De kampioene op de 1000 meter liet het ding zelfs al een deukje oplopen. En de blinkende plak hangt nu ook ineens om andermans nek.

Het lint van de medaille liet bij Leerdam los, wat bij de sprintster leidde tot een deuk in het eremetaal. Leerdam mag haar gouden olympische medaille inleveren voor reparatie. De organisatie van de Olympische Spelen in Milaan heeft dinsdag laten weten dat sporters hun medailles kunnen inleveren als deze mankementen vertonen.

Meerdere medailles bleken al tekortkomingen te hebben, waaronder de gouden medaille voor de afdaling in het alpineskiën van Breezy Johnson.

Pam Stepnick

Het ongelukje met het lint dat Leerdam overkwam is dus geen uitzondering in het olympisch dorp. Het koordje blijkt zo kwetsbaar te zijn, dat het al knapt als de drager een sprongetje maakt. Maar toch: moet Leerdam niet iets voorzichtiger zijn met haar felgebeerde kleinood?

De medaille blijkt namelijk ook om de nek te hebben gehangen van Pam Stepick, de moeder van Leerdams verloofde Jake Paul. In een story op Instagram zegt ze: "Ik loop gewoon wat rond hier in Milaan met Jutta's gouden medaille. Het gaat oké hoor. Iedereen staart naar mij. Ze vragen zich af wat er hier nou weer in hemelsnaam aan de hand is. Maar ach, wat zou het. Weet je, ze heeft het zelf aan mij gegeven, dus.. Dan moet ik het wel dragen!"

Boze schoonmoeder

De reis naar Milaan verliep bij Stepnick niet soepel. Stepnick vertelde zaterdagavond nog enthousiast dat ze op het vliegveld van Newark zat om zo te vertrekken, maar zondagmorgen zat ze nog vast.

"Het kost mensen zoveel tijd, geld, energie en emotie om naar Milaan te komen", verzucht Stepnick. "Maar hier zitten we nog steeds, om 01.40 uur in de morgen. Het is belachelijk, vlieg niet met United!"