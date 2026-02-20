Nederland viert voor de zoveelste keer deze Spelen feest dankzij een medaille. Antoinette Rijpma-de Jong zorgde vrijdag voor een prachtige prestatie door goud te winnen op de 1500 meter. Haar man Coen Rijpma was er uiteraard bij en kon zijn geluk in gesprek met Sportnieuws.nl niet op.

"Ik wist dat ze goed in haar vel zat", zo begint de partner van de olympisch kampioene die vrijdag in een zenuwslopende finale goud wist te winnen. Rijpma-de Jong reed in de voorlaatste rit de snelste tijd en zag dat topfavoriete Miho Takagi in de slotronde niet aan de tijd kwam.

"Ik was voor Takagi natuurlijk wel bang", zo geeft Rijpma eerlijk toe. "Toen zag ik haar met vijf tiende voorsprong de laatste ronde in gaan. Die laatste ronde was bizar..." Takagi stortte namelijk volledig in en liep zelfs het zilver en brons mis.

Goud na vier Olympische Winterspelen

Rijpma-de Jong heeft door haar sterke race nu eindelijk haar eerste gouden medaille. Dit zijn haar vierde Spelen en ze had al vijf medailles in huis hangen. De gouden ontbrak echter, maar die heeft ze nu na een prachtige schaatsmiddag.

De moeite die haar man en familie er deze Spelen in hebben gestoken, hielp misschien ook een klein beetje mee. "Ik had een appartementje in de buurt waar ze gewoon lekker de was kon doen. Even los, daarna gewoon die bubbel in." Volgens Rijpma helpt het haar vrouw om af en toe even de spanning weg te nemen. "Ze heeft vier Spelen meegedaan en wist wat ze heeft laten liggen op die drie Spelen. Laten we dat gewoon wegnemen."

Rijpma was al tijdens de openingsceremonie in Milaan en was met een hele vriendengroep aanwezig. "Dat moet geen druk geven, maar ze moet wel winnen", geeft hij grappend en met een knipoog toe. "We hebben nu een mooi feestje."

De topschaatsster van Team Reggeborgh won eerder deze Spelen al zilver op de ploegenachtervolging. Dat lukte in 2018 ook al, terwijl er in 2022 op dat onderdeel brons was. Eerder werd ze al eens derde op twee individuele afstanden: de 3000 meter in 2018 en de 1500 in 2022. Hoe groot was de honger na een gouden medaille? "Extreem", aldus haar man. "We zijn ook realistisch. Ze is nu dertig, het moest nu wel gebeuren."

Rijpma en Rijpma-de Jong zijn al jarenlang samen, Inmiddels zijn we ook al bijna vier jaar getrouwd.