Femke Kok heeft de 1.000 meter gewonnen bij de World Cup in Calgary. De schaatssensatie reed een geweldige rit en finishte in 1.12,36. Het podium was volledig oranje: Isabel Grevelt werd tweede en Marrit Fledderus derde. Jutta Leerdam stelde enigszins teleur met een vierde plaats. Antoinette Rijpma-De Jong kwam er niet aan te pas en eindigde als negende. Het was Kok's eerste World Cup-winst op deze afstand.

Marrit Fledderus reed een sterke rit tegen wereldrecordhoudster Brittany Bowe. Met een tijd van 1.13,33 schaatste ze zich virtueel naar de derde plaats, achter Femke Kok en Isabel Grevelt. Leerdam moest op dat moment echter nog in actie komen in de laatste rit.

De Westlandse stelde echter teleur. In een bocht verloor ze tijd en daarna reed ze in het rood. Ze finishte in 1.13,34 en werd vierde, waardoor de plekken 1 tot en met 4 volledig Nederlands waren.

Kok laat wederom topvorm zien

Kok liet na haar sensationele wereldrecord op de 500 meter van vorige week zien dat ze ook op de 1.000 meter in topvorm verkeert. De Nederlandse schaatste een tijd van 1.12,36. Daarmee vestigde ze niet alleen een persoonlijk record, maar verdrong ze ook haar landgenote Grevelt van de virtuele koppositie, waarop zij tot dan toe stond.

Isabel Grevelt schittert

Antoinette Rijpma-De Jong en Grevelt beet­ten als eerste Nederlandse schaatssters het spits af. Zij troffen elkaar in een rechtstreeks duel. Vooral Grevelt blonk uit met een persoonlijk record. Zij noteerde een tijd van 1.13,14 en schaatste zich daarmee virtueel naar de eerste plaats. Rijpma-De Jong finishte precies zes tienden later, in 1.13,74.

Wereldrecord

Het wereldrecord op de 1.000 meter staat sinds 2019 op naam van de Amerikaanse Bowe. Zij noteerde destijds een tijd van 1.11,61 in Salt Lake City. Vorige week won Leerdam op haar favoriete afstand in Salt Lake City. Op het scorebord verscheen een tijd van 1.12,35 tijdens een rechtstreeks duel met Kok. Zij kwam net iets later over de finish met een tijd van 1.12,43.

