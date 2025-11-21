Jake Paul, de verloofde van schaatsicoon Jutta Leerdam, bokst op 19 december 2025 tegen Anthony Joshua. Het wordt met afstand de zwaarste tegenstander tot nu toe van de Amerikaan. Vrijdag was er een face-off tussen Paul en de Britse voormalig olympisch kampioen.

De 28-jarige Paul en 36-jarige Joshua organiseerden vrijdag een persconferentie en een onderdeel daarvan was een face-off, waarbij de kemphanen hun gezichten vlak bij elkaar brengen. Doordat ze samen op het podium stonden, viel het verschil in lengte op.

AJ is 1 meter 98 lang en 114 kilo zwaar. Paul heeft een lengte van 1,85 meter en bij zijn gevecht tegen Mike Tyson van eind 2024 woog hij 103 kilogram.

Oogcontact

Bij de face-off moest Paul moeite doen om in de ogen te kijken van zijn opponent. Op het moment dat hij nog recht voor zich uit keek, staarde hij naar de imposante borstkas van Joshua. Pas toen Paul zijn gezicht omhoog kantelde, kon hij oogcontact maken. De face-off duurde ruim 40 seconden, waarna de heren zich omdraaiden voor nog wat frontale foto's. Paul maakte nog een gebaar van 'zijn kop gaat eraf'.

Paul vermoedt dat hij er juist voordeel uit kan putten dat hij de kleinere van de twee is. "Hij is een van de beste zwaargewichten in de wereld, maar ik denk dat het lastig is om te vechten tegen een kleiner persoon", zegt hij volgens The Sun. "Kijk naar de plannen die hij had toen hij de vorige keer vocht in de Verenigde Staten, tegen Andy Ruiz. Ik ben Ruiz versie 2.0."

De klus klaren

De Engelsman ging niet mee in de vijandelijke en uitdagende praatjes. "Ik kom hier om een klus te klaren", zei hij zakelijk.

"Ik ben hier niet om mezelf te revancheren of waar te maken of wat dan ook. Ik ben hier om te vechten tegen Jake Paul. Ik onderschat het niet, ik weet dat ik hard moet werken. Ik bereid me serieus voor en doe niks geks. Ik wil deze klus klaren."