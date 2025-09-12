Shorttracker Sjinkie Knegt mist komend weekeinde de eerste selectiewedstrijden voor de World Tour. Hij heeft nog te veel last van een ontsteking aan zijn bilspier. Knegt heeft wel nog alle vertrouwen in zijn deelname aan de Olympische Spelen.

De wedstrijden in Thialf zijn belangrijk voor een plek in de Nederlandse selectie voor de Spelen in Milaan. Shorttrackers kunnen zich volgende week ook laten zien tijdens de Dutch Open. Maar Knegt weet niet of hij dan wel in actie kan komen. "Dit is echt sport gerelateerd, ik heb er alle vertrouwen in dat dit verholpen kan worden", vertelt Knegt tegenover de NOS.

De 36-jarige Knegt liep de afgelopen jaren ernstige blessures op bij ongelukken met een vorkheftruck en een houtkachel. Hij weet niet hoe hij zijn huidige blessure heeft opgelopen.

"Dacht aanvankelijk dat ik vermoeid was"

"Ik dacht aanvankelijk dat ik vermoeid was door het harde trainen en daarom af en toe door mijn linkerbeen zakte", vertelde hij aan de NOS. "Na een week op de fiets was het alleen maar erger geworden, terwijl ik dacht dat ik toen uitgerust had moeten zijn. Als ik loop, fiets of krachttraining doe, is er niets aan de hand. Maar als ik op het ijs sta en op hoge snelheid mijn rondjes doe, voel ik een pijnscheut in mijn linkerbil."

Knegt heeft de Olympische Spelen in ieder geval nog niet uit zijn hoofd gezet. "Er is nog steeds van alles mogelijk. Als ik op de NK in januari een van de betere ben, zou ik niet weten waarom het niet zou kunnen", vertelt hij over zijn mogelijke deelname aan de Olympische Spelen in Italië. De shorttracker uit Bantega won al zilver op de spelen in Pyongchang in 2018 en pakte een bronzen plak in Sotsji in 2014. Een gouden medaille op het hoogste podium zat er voor Knegt echter nog niet in.