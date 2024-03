Shorttrackster Suzanne Schulting heeft een vast ritueel voor elke race: 'Dat geeft me rust'

Suzanne Schulting keerde in februari na een hele moeilijke periode terug op de ijsbaan als shorttrackster. Komende week rijdt ze in Rotterdam Ahoy het WK en daar hoopt ze weer wat medailles te gaan pakken. Schulting zal dan ongetwijfeld ook op een ritueel te betrappen zijn.

Schulting wordt in een interview in De Telegraaf ondervraagd door haar twee jongere zussen Jolien en Marieke. Een tweeling die vier jaar jonger is dan hun grote zus. Dus krijgt ze wat meer persoonlijke vragen en de shorttrackster is ook niet bang om daar op te antwoorden.

Haar zussen willen graag weten wat zij van zichzelf haar beste kwaliteit is: "Mijn beste is de wil om te winnen en op sociaal gebied is het dat verzorgende dat in mij zit. Ondanks dat ik een egoïstische topsporter ben, vind ik de mensen in mijn omgeving heel belangrijk." Ook haar slechtste kwaliteit heeft ze zo gevonden: "Ik ben heel direct en heb het hart op de tong. Soms zou ik wat subtieler moeten zijn en meer moeten nadenken over hoe ik iets zeg."

Ook was haar zussen opgevallen dat ze voor een race altijd naar haar familie zoekt als die op de tribune zitten. "Als mama er is, heb ik altijd even oogcontact met haar. Het is voor mij een fijn ritueel om voor de race te doen. Het geeft me rust."

Zware periode

Schulting domineerde jarenlang in het shorttrack, maar kreeg het afgelopen jaar door meerdere tegenslagen te maken met een terugval. Eerst raakte ze oververmoeid, daarna liep ze een virus op dat een broertje is van pfeiffer en toen dat allemaal achter de rug, was liep ze een enorme snijwond op tijdens een training. Schulting had het in die periode dan ook erg zwaar.

WK shorttrack

Het WK begint op vrijdag 15 maart en duurt tot en met zondag 17 maart. De Nederlandse shorttrackers rijden voor eigen publiek in Rotterdam. Bij het vorige WK in Seoul wonnen de Nederlandse vrouwen alle wereldtitels. Xandra Velzeboer was de snelste op de 500 en 1000 meter, Schulting op de 1500 meter en samen met Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Michelle Velzeboer wonnen ze goud op de relay.