Suzanne Schulting twijfelde tijdens 'interessant' rampjaar: 'Het was chaos in mijn hoofd'

Suzanne Schulting keerde deze maand terug als shorttrackster na een rampjaar. Ze raakte oververmoeid, werd getroffen door een virus en liep bij een training een enorme snijwond op. Schulting heeft het dan ook erg zwaar gehad.

"Het was chaos in mijn hoofd", zei Schulting vrijdagavond in de talkshow Humberto. De shorttrackster raakte het afgelopen jaar oververmoeid, kreeg met een virus te maken en kreeg een schaats in haar rug bij een val. De drievoudig olympisch kampioen moest veel rust nemen, maar dat is niet haar beste kwaliteit: "Er is niets aan om de hele dag op de bank te liggen. Ik moest uitrusten, maar hoe doe je dat?"

De 26-jarige Schulting keerde deze maand terug en heeft alweer meerdere medailles op zak, waaronder een gouden met de aflossingsploeg bij een wereldbekerwedstrijd. Ze vond het afgelopen jaar 'interessant': "Je vraagt je af: wat ga je doen als je geen topsporter bent?"

Suzanne Schulting is terug, en hoe: 'Ik denk dat ik de boel weer een beetje heb opgeschud…' Maar liefst elf maanden was ze afwezig, maar bij haar terugkeer stond ze er meteen weer. Suzanne Schulting staat weer op het ijs en dat hebben haar rivalen geweten ook. Met drie medailles keert ze huiswaarts na een weekendje Dresden.

Twijfels

Schulting heeft het shorttracken lang moeten missen en dat was heftig: "Je mag niet meer doen wat je het allerliefste doet." Ook maakte ze zich zorgen: "Je gaat soms twijfelen: ga ik me nog wel beter voelen? Ga ik nog fitter worden? Als topsporter kan het nooit snel genoeg gaan."

Medische staf remt haar af

Als het aan Schulting had gelegen, was ze veel sneller teruggekeerd. Ze werd tegengehouden door de medische staf en daar is ze achteraf blij mee: "Anders had ik nu niet zo goed geschaatst. Als ze me niet hadden tegengehouden, was ik veel te vroeg weer begonnen."

De shorttrackster liep bij een training een enorme snijwond op en het litteken is nog steeds te zien. Daar heeft ze heel veel geluk mee gehad: "Alleen mijn huid was beschadigd en niet mijn spieren. Ik had een snijvast pak aan en dat houdt dus niet alles tegen, maar zonder dat pak had ik hier niet op deze manier gezeten."

Milaan als doel

Schulting won in 2018 goud op de Olympische Spelen en voegde daar vier jaar later nog twee gouden plakken aan toe. Ze heeft dan ook een groot doel: de Olympische Spelen van 2026. "Milaan is het doel. Daar wil ik maar met één kleur staan", zei de shorttrackster vol ambitie.