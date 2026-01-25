De mass start bij de vrouwen tijdens de World Cup in Inzell is gewonnen door Marijke Groenewoud. In een koers waarin het peloton lange tijd bij elkaar bleef, plaatste de Nederlandse in de slotfase een indrukwekkende aanval waarmee ze de concurrentie ogenschijnlijk eenvoudig voorbleef. Met de overwinning zette Groenewoud zichzelf nadrukkelijk op de kaart richting de Olympische Spelen.

Namens Nederland stonden bij de mass start in Inzell twee rijdsters aan de start. Naast Marijke Groenewoud kwam ook Bente Kerkhoff in actie. Voor Groenewoud lagen de verwachtingen hoog, aangezien zij richting de Olympische Spelen geldt als de grote favoriete voor goud op dit onderdeel.

Groenewoud maakt indruk

De race kende een afwachtend verloop. Het peloton bleef lange tijd compact en echte aanvallen bleven uit. Veel rijdsters hielden zich gedeisd in afwachting van de beslissende fase, waarin positionering en timing bepalend zouden zijn.

Met nog 500 meter te gaan viel de beslissing. Groenewoud zette vanuit de buitenbocht met hoge snelheid aan en sloeg direct een gat. Geen van haar concurrentes wist te reageren, waardoor de Nederlandse onbedreigd richting de finish reed. In de sprint bleef ze overtuigend overeind en juichte ze na een afgetekende overwinning in Inzell.

Eindoverwining blijft uit

De zege leverde Groenewoud echter niet de eindoverwinning in het wereldbekerklassement op. Die ging naar de Amerikaanse Manganello, die over het seizoen net iets meer punten verzamelde dan de Nederlandse.

Groenewoud geldt richting de Olympische Spelen als de grote favoriete voor goud op dit onderdeel. Met haar afgetekende zege in Inzell bevestigde ze die status opnieuw en liet ze zien dat ze op beslissende momenten het verschil kan maken.

