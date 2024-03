'Stond die vriendelijke Antoinette Rijpma-De Jong ons doodleuk voor te liegen?'

Antoinette Rijpma-De Jong pakte afgelopen weekend brons op het WK allround en niet veel later kwam naar buiten dat ze een pikante transfer ging maken. Daar was ze niet helemaal eerlijk over, zo blijkt.

"Stond die vriendelijke Antoinette Rijpma- De Jong ons met de lente voor de deur doodleuk voor te liegen in Inzell", schrijft AD-verslaggever Arjan Schouten in zijn column. "Een transfer? Nee, joh. Was ze echt nog niet mee bezig geweest. Alle focus bij het WK, eerst dit seizoen afronden. Niet denken aan de toekomst. Echt, had ze nog geen moment aan gedacht. Of, nou ja, denken natuurlijk wel, stamelde ze. Maar niets concreets."

Antoinette Rijpma-de Jong verlaat Jumbo-Visma en maakt pikante overstap Antoinette de Jong gaat Jumbo-Visma verlaten. De 28-jarige schaatsster heeft dat bekendgemaakt nadat ze op het WK allround brons won.

Schouten wist toen al dat Rijpma-De Jong van Jumbo-Visma over ging stappen naar de concurrenten van Reggeborgh, het contract was zelfs al getekend. "Alleen dachten ze bij Jumbo nog met haar in gesprek te zijn, na zes winters vol titels. De Friezin hield ze aan het lijntje, deed of de deur nog open was, maar had die zelf al in het slot getrokken en de sleutel in een Beiers bergmeer geflikkerd."

Coach Jac Orie

De 28-jarige Rijpma-De Jong pakte onder leiding van coach Jac Orie onder meer drie medailles op de Winterspelen en drie gouden medailles op de WK afstanden. Daarnaast werd ze drie keer Europees kampioen allround. Maar het liep dit seizoen voor geen meter bij Jumbo en de Friezin heeft genoeg gezien.

Zorgen om leegloop bij Jumbo-Visma na vertrek Antoinette Rijpma-de Jong: 'Het zegt dat er iets niet goed gaat' Het lijkt crisis bij schaatsploeg Jumbo-Visma. De prestaties vielen dit schaatsseizoen erg tegen en er is ook een ware leegloop op komst. Het vertrek van Antoinette Rijpma-de Jong naar Team Reggeborgh is de volgende dreun en ook Jutta Leerdam twijfelt over haar toekomst bij de ploeg van succescoach Jac Orie. Hoe moet het nu verder bij de ploeg?

"Als je eind twintig bent, misschien wel je laatste Winterspelen naderen en nog steeds zoekt naar goud, moet je een riskante sprong durven wagen", vindt Schouten. "Daar is niks mis mee, al had ze het natuurlijk wat netter kunnen spelen."