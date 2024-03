Zorgen om leegloop bij Jumbo-Visma na vertrek Antoinette Rijpma-de Jong: 'Het zegt dat er iets niet goed gaat'

Het lijkt crisis bij schaatsploeg Jumbo-Visma. De prestaties vielen dit schaatsseizoen erg tegen en er is ook een ware leegloop op komst. Het vertrek van Antoinette Rijpma-de Jong naar Team Reggeborgh is de volgende dreun en ook Jutta Leerdam twijfelt over haar toekomst bij de ploeg van succescoach Jac Orie. Hoe moet het nu verder bij de ploeg?

De laatste jaren zijn er veel goede schaatsers vertrokken bij Jumbo-Visma. Kjeld Nuis zei in 2020 al gedag tegen het team, terwijl Patrick Roest, Marcel Bosker en Joy Beune in 2022 vertrokken. Sven Kramer was jarenlang een van de grote schaatsers van het team, maar stopte in datzelfde jaar. De ploeg maakte aan het begin van deze maand bekend dat ook Dai Dai N'tab, Reina Anema en Serge Yoro zouden gaan vertrekken. Daar kwamen deze week ook nog de transfers van Rijpma-de Jong naar Reggeborgh en Jorrit Bergsma naar AH-Zaanlander bij.

Schaatstalent (23) schrijft emotioneel bericht en stopt bij Jumbo-Visma: 'Paniekaanvallen door alle stress' Schaatstalent Jordy van Workum heeft zich emotioneel geuit op Instagram. De 23-jarige schaatser van Jumbo-Visma kampte met mentale problemen. Hij moest stoppen met topsport. "Mijn gezondheid was er slecht aan toe."

Marianne Timmer werd in 2004 wereldkampioen sprint en in 2006 olympisch kampioen onder Orie. Ze vindt de situatie dan ook zorgelijk: "Het zegt wel dat er iets niet goed gaat bij het team. Ze moeten iets gaan veranderen. Hoe nu verder? Daar moeten ze wel over nadenken."

In 2022 vertrokken zowel Roest als Beune bij Jumbo-Visma. De een pakte op de WK allround zilver bij de mannen en de ander was de beste bij de vrouwen. De titel van Beune zegt ook wel iets over de situatie bij Jumbo-Visma: "Dat geeft ook aan dat Jac het met haar ook niet voor elkaar heeft gekregen."

Antoinette Rijpma-de Jong verlaat Jumbo-Visma en maakt pikante overstap Antoinette de Jong gaat Jumbo-Visma verlaten. De 28-jarige schaatsster heeft dat bekendgemaakt nadat ze op het WK allround brons won.

'Nu het moment om over te stappen

Over twee jaar zijn de Olympische Spelen en dus is dit volgens Timmer het moment om over te stappen: "Dit is een heel belangrijk jaar. Nu kun je nog dingen uitproberen." Het schaatsseizoen eindigde afgelopen weekend. Toch zal het voor de ploeg van Orie geen rustige periode worden: "Het nieuwe seizoen begint eigenlijk nu al. Wie gaat er naar welke ploeg? Bij Jumbo-Visma hebben ze een goed team nodig, dan is het wel handig als je een paar schaatsers hebt."

De ploeg heeft voor nu nog maar zeven schaatsers onder contract staan voor volgend seizoen. Een van hen is Leerdam. Ook sprinters Beau Snellink, Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Joep Wennemars zitten bij de ploeg. Leerdam had het dit seizoen erg moeilijk door problemen met haar enkel en leek er pas bij de WK sprint weer beter in te komen.

Jutta Leerdam kan weer lachen bij WK sprint: 'Ik zie dit echt als een wereldtitel' Jutta Leerdam is bij de WK sprint 2024 te Inzell de nummer drie. Normaal geen positie die een glimlach teweeg brengt bij Leerdam. Maar ze beleefde een moeizaam seizoen, mede door enkelproblemen, en put veel hoop uit met name de tweede 1000 meter, die ze won in een baanrecord.

Matig seizoen

Al bij de NK afstanden werd duidelijk dat het een zwaar seizoen zou gaan worden voor de ploeg van Orie. Leerdam pakte daar op de 1000 meter de enige titel bij de vrouwen en bij de mannen wist alleen Harm Visser de massastart te winnen. De rest van het seizoen ging het ook moeizaam, al bezette het team bij de NK allround wel het volledige podium bij de mannen en won Rijpma-de Jong bij de vrouwen.

Gerard van Velde en Jillert Anema

Desondanks was het totaal niet het jaar van de ploeg van Orie, die juist jarenlang bekendstond als de succescoach binnen het schaatsen. Dit seizoen werd hij echter overvleugeld door de prestaties van Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Patrick Roest van Team Reggeborgh onder leiding van Gerard van Velde en Irene Schouten en Marijke Groenewoud blonken uit bij Team AH-Zaanlander met coach Jillert Anema.