'Stuiterbal' Suzanne Schulting kijkt terug op Winterspelen 2018: 'Dat voelde letterlijk goud'

Suzanne Schulting kende in 2018 en 2019 op jonge leeftijd haar meest succesvolle jaren als shorttracker. Die periode begon op de Olympische Spelen in Pyeongchang, daar haalde ze een bronzen plak die ze nooit zal vergeten.

"Ik was toen zo’n stuiterbal en ik had zo veel prikkels. We waren daar met alleen maar meiden, kon nergens mijn rust vinden en ik stuiterde dat hele dorp door", vertelt Schulting in podcast DRIVE van Mark Tuitert over haar eerste Olympische Spelen in 2018.

Suzanne Schulting openhartig over gitzwarte periode: 'Mijn lichaam was helemaal naar de klote' Suzanne Schulting kende het afgelopen jaar een heel moeilijke periode. De shorttrackgrootheid raakte oververmoeid en moest in 2023 noodgedwongen een lange rustpauze innemen. In gesprek met oud-schaatser Mark Tuitert blikt ze uitgebreid terug op de zware tijd.

'Moeilijk om lang van huis te zijn'

"Ik was heel onrustig en er zat ook zo veel stress bij. Dat we zo lang van huis waren, vond ik ook heel moeilijk. Nieuwe dingen kan ik soms heel erg spannend vinden. Er was veel pers toen en dat vond ik natuurlijk fantastisch. De ommekeer was de B-finale van de relay. Toen hadden we het idee: 'We gaan gewoon lekker schaatsen jongens'. Toen reden we een wereldrecord."

Bronzen medaille

Het wereldrecord dat de vrouwenploeg in in 2018 reed, was tijdens de B-finale en dus hielden de vrouwen geen rekening met een eventuele medaille. "Wij stonden langs de baan bij die A-finale. Toen kregen twee landen een penalty en werden we derde. Toen die beslissing viel, was dat voor mij zo’n bizar moment. Mijn Spelen waren toen al gemaakt. Dat voelde letterlijk goud. Om dat met die meiden zo te voelen en mee te maken. Als je me dat zou vragen is dat ook de ommekeer van de Spelen geweest voor mij."

Gouden medaille

Na de bronzen plak op de relay pakte Schulting ook nog eens een gouden medaille op de 1000 meter. Voor haar een ultiem gevoel van geluk. "Na die relay ging een knop om van: 'Ah, zo moet het dus'. Er kwam zo veel rust over me heen bij die laatste afstand. Als ik er nu aan terugdenk, olympisch kampioene op mijn twintigste, dat gevoel ga je nooit meer krijgen. Zo’n eerste keer winnen, dat is echt gestoord. Die onwerkelijkheid bleef nog dagen en weken doorsijpelen. Ik was net zo blij geweest als ik brons of zilver had gehaald op de Spelen."

Suzanne Schulting in 2018 met haar gouden medaille. © Getty Images

Wereldkampioene in 2019

Schulting wilde na haar fantastische olympische jaar niet stilzitten en moest en zou bewijzen dat ze geen eendagsvlieg was. Dat lukte, want de Groningse werd wereldkampioene op de 1000 meter en overall. "Toen na die gouden medaille wilde ik het seizoen erna direct laten zien hoe goed ik was. Dat verliep boven verwachting, ik heerste over het shorttrack. Ik won toen praktisch bijna alles. Ik wist wat winnen was en hoe dat voelde, dat gevoel is zo bizar lekker. Dat is een soort drugs. Toen werd ik ook wereldkampioen, maar dat was next level."