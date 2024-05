Suzanne Schulting openhartig over gitzwarte periode: 'Mijn lichaam was helemaal naar de klote'

Suzanne Schulting kende het afgelopen jaar een heel moeilijke periode. De shorttrackgrootheid raakte oververmoeid en moest in 2023 noodgedwongen een lange rustpauze innemen. In gesprek met oud-schaatser Mark Tuitert blikt ze uitgebreid terug op de zware tijd.

De olympische kampioene doet haar verhaal in Tuiters podcast DRIVE, waar ze te gast is. De aflevering is opgenomen voordat duidelijk werd dat Schulting naar Schaatsteam Jumbo zou gaan. Kort voor de podcast brak ze haar enkel tijdens de WK in Rotterdam. Op het moment van opname kon ze net weer een paar dagen lopen en maakte ze stappen in het herstel.

"Het is heel fijn om gericht naar iets toe te werken", vertelt Schulting. "Het is net als een trainingsschema: je weet waar je naartoe werkt. Dat was vorig jaar niet het geval."

'Doodop in Seoul'

In maart 2023 reed Schulting de WK shorttrack in het Zuid-Koreaanse Seoul. Ze won drie keer goud en een keer zilver, maar voelde zich enorm slecht. "Tijdens de WK in Seoul was ik doodop, ik kon niks meer. Mijn lichaam was helemaal naar de klote."

Schulting zat niet goed in haar vel en dat merkte ze onder meer tijdens televisie-interviews. "Ik was heel fragiel, ik kon heel weinig hebben en kon het niet meer opvangen. Ik draaide een goed seizoen, maar op een gegeven moment was het op en was het klaar. Dat kwam er op de WK uit."

Vakantie in plaats van trainingskamp

Er werd besloten om rust te nemen en fysieke testen af te leggen. Daaruit bleek dat het lichaam van Schulting niet meer herstelde. Ze moest daarom noodgedwongen nog veel meer rust pakken. "Toen heb ik de hele zomer weinig gedaan, veel vakanties gevierd. Dat zal een van de weinige zomers zijn geweest waarin ik kon doen en laten wat ik wil."

Dat klinkt voor veel mensen fijn, maar Schulting had er heel veel moeite mee. "Als je trainen, schaatsen en op kamp gaan met teamgenoten het allerleukste vindt, is dat heel klote. Als je lichaam moe is en moet herstellen... Zeg maar wanneer ik dan mag gaan. Dat werd steeds weer een maand, twee maanden opgeschoven. Dat was heel frustrerend."

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Tuitert vraagt zich hardop af hoe het kan dat het lichaam van Schulting zo veel te verduren heeft gehad. Zij heeft er wel een idee over. "Ik eis van mezelf het allerbeste, ik train net iets te hard", vindt ze. Ook wijst ze naar ingrijpende veranderingen binnen de shorttrackploeg. Een wissel was volgens Schulting de druppel die de emmer deed overlopen.

"Het kantelpunt is geweest dat Jeroen Otter een sabbatical nam en wegging als bondscoach. Niels Kerstholt werd aangesteld. Ik ben wel iemand die terug wil vallen op mensen die ik om me heen vertrouw. Opeens moest ik dat opnieuw opbouwen." Om Kerstholt te overtuigen, ging Schulting nóg harder trainen dan normaal. "Waar Jeroen mij afremde, kende Niels mij nog niet zo goed, die werd daar ook enthousiast van en ging daar in mee. Dat is net een fractie te veel geweest, dan stapelt het zich op en loopt het over."

Schulting naar Jumbo

Kort na de podcast werd duidelijk dat Schulting naar Jumbo vertrok. Bij de haar nieuwe team blijft ze natuurlijk focus houden op shorttrack, maar gaat ze ook weer een poging wagen op het langebaanschaatsen.

Mogelijk komt ze tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan in 2026 wel op beide onderdelen in actie, zo vertelde ze vorige maand. "Het is een optie als het echt goed in het programma past, maar het is niet de bedoeling om in allebei de disciplines naast de pot te pissen. Shorttrack blijft mijn prioriteit, maar de behoefte om te langebanen is er altijd bij mij geweest."