Suzanne Schulting maakte voor het komende schaatsseizoen een belangrijk besluit: ze blijft zowel langebaanschaatsen als shorttracken. Na de Olympische Spelen en de WK sprint voelt die keuze 'logisch' voor haar. Maar daarvoor twijfelde ze nog aan zichzelf.

De 28-jarige Schulting verlengde dinsdag haar contract bij Team Essent en maakte ook meteen bekend dat ze de langebaan blijft combineren met het shorttrack. "Voor mij voelt het vrij logisch om dat door te blijven zetten", legt ze uit in gesprek met NOS. "Ik had dat al graag in mijn eerste jaar bij Team Essent willen combineren. Maar die mogelijkheid was er gewoon simpelweg niet, omdat ik te veel last had van mijn enkel."

Onzeker

Bovendien sloeg er na het mislopen van de World Cups tijdens de NK afstanden onzekerheid toe over haar kwaliteiten op de langebaan. "Ik heb over het team, Team Essent, geen seconde getwijfeld. Maar je gaat toch twijfelen of je het wel kan, langebaanschaatsen. Gelukkig heb ik een fantastisch einde gehad van dit seizoen en dat smaakt naar meer", vertelt ze.

Geen twijfel meer

Ze kwam in beide disciplines in actie op de Olympische Spelen en won daarna nog zilver op de WK sprint. "Aan het eind van het seizoen, is dat heel goed gegaan. Dus ja, dat wil ik graag zo voortzetten", zegt de schaatsster over de combinatie van langebaan en shorttrack. "Dat maakte dat ik er zeker niet meer over hoefde te twijfelen. In ieder geval voor mezelf."

"Ik ben er echt van overtuigd dat het elkaar versterkt en dat is ook wel gebleken", vervolgt ze. "Na de weken waarin ik op shorttrack was gefocust, heb ik mooie resultaten geboekt op langebaan. Dat was voor mij de bevestiging dat het echt goed samen kan."

Trainingsschema

Nu is het aan haar trainer Jac Orie en shorttrackbondscoach Niels Kerstholt om de twee werelden van Schulting op elkaar af te stemmen. "Je wil altijd dat het nog beter is, zo optimaal mogelijk. Het gaat denk ik hartstikke goed en natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Daar doet iedereen zijn best voor", aldus Schulting. "Voor zover ik weet wordt het vanuit beide kanten geaccepteerd. Als dat niet zo is, hoor ik het natuurlijk graag. Uiteindelijk is het mijn keuze en ook mijn carrière. We proberen alles zo goed mogelijk in het schema te passen en daar doet iedereen zijn best voor."