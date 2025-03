'Openhartige' Jutta Leerdam doet pikante uitspraak en vergeet de camera in eerste aflevering realityshow

Kijkers van de eerste aflevering van de nieuwe realityshow Paul American moesten er even op wachten, maar toen kwam Jutta Leerdam luid en duidelijk in beeld. De Nederlandse topschaatsster is de - inmiddels - verloofde van Jake Paul en laat zich meteen gelden.

De eerste aflevering verscheen donderdag en Leerdam was met Paul in zijn privévliegtuig naar New York gevlogen voor de première. Daar liet ze vol trots de peperdure verlovingsring zien die ze van Paul kreeg bij zijn aanzoek vorige week. Na de fotosessie op de rode loper was het tijd voor de eerste beelden. Daarin liet Leerdam zich meteen van haar 'typisch Nederlandse' kant zien, zoals haar verloofde haar omschrijft.

Jake Paul dropt bom over snel einde carrière topschaatsster Jutta Leerdam: 'Dan gaan we een gezin stichten' Jutta Leerdam gaat snel stoppen met schaatsen. Dat is althans wat haar verloofde Jake Paul als een zekerheid aan de wereld presenteert in de net uitgekomen realityshow Paul American over de familie van de Amerikaanse influencer. In de eerste aflevering zet hij meteen de tijdlijn uit.

Ongemakkelijk moment

Zo is de eerste verschijning van de topsprintster (26) meteen 'ongemakkelijk'. Ze wil aan een specifieke kant van Paul gaan zitten voor haar eerste mini-interview in de show. "Mijn goeie kant is veranderd. Het was eerst links en het is nu rechts", zegt ze terwijl ze naar haar gezicht wijst. Paul complimenteert haar meteen met dat 'al haar kanten mooi zijn, ook haar binnenkant'. Maar dan komt de Hollandse directheid in Leerdam naar boven.

Jake Paul hint openlijk op komst baby met Jutta Leerdam: 'Ik denk eerder het tegenovergestelde' Jake Paul heeft na zijn verloving met Jutta Leerdam onthuld dat hij ook klaar is voor een volgende stap. De Amerikaanse vechter zou niet te lang willen wachten met het krijgen van kinderen. Dat komt ook door zijn broer Logan, die al een kleintje heeft.

Pikante opmerking

"Jij kan het weten, want jij hebt mijn binnenkant uitgebreid onderzocht", zegt ze ondeugend, waarschijnlijk zich niet realiserende dat mogelijk miljoenen mensen die pikante opmerking zullen horen. Paul moet blozen en trekt een gechoqueerd gezicht. Leerdam schiet snel in de verdediging: "Ik maakte een grapje!" Volgens Paul deed ze dat niet, maar dat is ook precies waarom hij haar leuk vindt. "Dat was direct, maar zo zijn alle Nederlanders. Ze zeggen wat ze denken en dat waardeer ik. Eigenlijk zijn Amerikanen maar nep."

'Joekel van een ring' van Jutta Leerdam zorgt voor stress bij olympisch kampioenen: 'Ik zou daar bang voor zijn' De enorme en dure ring van Jutta Leerdam is hét onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast 'EN door met Ellen & Naomi' van voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. "Ik zou daar bang voor zijn, als ik een ring van één miljoen om heb."

'Ik ben bang iets verkeerds te zeggen'

Vervolgens komen de tortelduifjes nog veel vaker in beeld, de realityshow draait nou eenmaal om de broers Jake en Logan Paul en hun familie. Leerdam toont zich daarin nog vaker 'typisch Nederlands', zoals tijdens een familiebijeenkomst om de show te bespreken. Daarin is ze meteen kritisch richting Logan Paul, haar zwager. "Ik ben bang om iets verkeerds te zeggen, omdat ik niet zo goed Engels praat", wil ze vast een disclaimer meegeven. Vervolgens verkondigt ze haar mening over Logan waar het hele gezin bij is.

Jutta Leerdam zag aanstaande man lange tijd niet staan: 'En nu zit ik in de Paul-show' Het kan de gemiddelde Nederlander niet ontgaan zijn: Jutta Leerdam gaat trouwen. De topschaatsster werd zaterdag ten huwelijk gevraagd door Jake Paul. De twee kregen ongeveer twee jaar geleden een relatie, maar daar zag het in eerste instantie niet naar uit.

Kritisch

"In het echt hebben jullie een goede relatie, maar online lijken jullie niet altijd broers. Jake steunt jou meer dan andersom als ik helemaal eerlijk ben. Dat is een probleem tussen jullie beiden." In een losstaand gesprekje met alleen de cameraman verduidelijkt ze haar woorden. "Ik snap dat het lastig is om broers te zijn en allebei succes te hebben, maar voor mij is het zo duidelijk dat hij (Logan, red.) de prestaties van Jake afzeikt. Dat stelt Jake teleur en doet hem pijn. En alles wat hem pijn doet, doet mij ook pijn."

Dit is Jake Paul: steenrijke en boksende influencer vroeg Jutta Leerdam op bijzondere plek ten huwelijk Waar Jake Paul is, is reuring. De Amerikaanse influencer/bokser is in Nederland vooral bekend als de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, maar heeft zelf een indrukwekkend imperium opgebouwd met merkwaardige stunts en een goed gevoel voor commercieel interessante projecten. Zo stapte hij zelfs met succes de ring in tegen bokslegende Mike Tyson. Hij bracht een paar winterse weken door op de tribunes van Thialf en vroeg Leerdam ten huwelijk.

Waardering van Logan Paul

Zwager Logan waardeert de 'openhartigheid' van Jutta alleen maar. "Mensen moeten ons hun mening kunnen vertellen, zonder dat ze bang hoeven zijn wat wij van ze vinden." Ook schoonmoeder Pam deelt de mening van Leerdam en steunt haar. "Ze stipte het al even aan, maar dat zijn ook mijn zorgen. Hoe komen jullie over als broers?"

'Olympische vriendin' Jutta Leerdam bemoeit zich met ruzie tussen Jake Paul en broer Logan De Amerikaanse influencers en vechtsporters Jake Paul en Logan Paul hebben een realityshow rondom hun familie gekregen. Ook Jakes liefje Jutta Leerdam, al jarenlang een topschaatsster, heeft een rol in de serie. Woensdag werd de trailer gedropt.

Vloek

Hoewel Leerdam zich in de serie netjes opstelt en haar woorden zorgvuldig afweegt, betrappen we haar toch op een ouderwets Amerikaanse vloek. Maar dat is op een moment dat ze niet in de gaten heeft dat ze gefilmd wordt en de camera dus even vergeten is. Terwijl ze met Jake ronddobbert op een meertje in de achtertuin van Logan, pest hij hen door met een drone rond de geliefden te vliegen. "Fuck off", schreeuwt Leerdam lachend terwijl de vliegende camera bijna in haar haar vliegt.