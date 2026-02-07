Het was zaterdag niet de gedroomde dag van Joy Beune. Op de 3000 meter reed de topschaatsster naar een vierde plaats, terwijl ze hoopte op een gouden plak. Schaatsicoon Marianne Timmer zag de verdrietige Beune misgrijpen en had na haar race advies voor de schaatsster.

In de laatste rit lukte het Beune niet om de snelste tijd van Francesco Lollobrigida te verbreken. Ook Ragne Wiklund en Valerie Maltais bleken te snel voor de Nederlandse. "Ze heeft een goede rit gereden, ging er vol in en startte snel, maar het was niet goed genoeg", concludeerde Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Wilde ze té graag een gouden medaille en liep ze daarom ook een andere plak mis? "Dat vind ik lastig inschatten. Ze heeft vol gereden, het is niet zo dat ze te voorzichtig begon en achteraf kan denken oh ja, ik had dit of dat... Dat was nu niet het geval. Ze heeft zichzelf helemaal leeg gereden."

Verschil met Marijke Groenewoud

Timmer sprak Beunes trainer Martin ten Hove nog even. Hij denkt dat Beune misschien, met de kennis achteraf, iets te hard is begonnen. Timmer: "Het was gewoon niet genoeg." Wat ook niet meehielp, was het feit dat Isabelle Weidemann geen partij was voor Beune en de Nederlandse alles alleen moest doen. "Het zag er goed uit bij Joy, het was niet zo dat ze op het einde helemaal vastliep. Bij Marijke Groenewoud zag je echt wel een verschil met de rondes daarvoor, dat was bij Joy niet zo."

Beune eindigt op het haar enige individuele afstand dus als vierde. Op de 1500 en 5000 meter komt ze niet in actie omdat ze zich niet wist te plaatsen via het olympisch kwalificatietoernooi. Wat Timmer is die discussie over het OKT wel afgerond. "Je verlies nemen is een kracht, je kan er in blijven hangen maar het kan niet zo zijn dat je daardoor vierde wordt omdat je dat met je meesleept. Dan hadden psychologen daar wat harder op moeten zitten, want het is zonde als je het weggeeft en daar vier jaar lang naartoe werkt."

Traantje laten

Gelukkig heeft Beune nog de ploegenachtervolging. "Verlies pakken en door", vindt Timmer. "En kijken waar de winst te behalen is. Anders geef je alles weg. Voor wat?" De drievoudig olympisch kampioene weet wel dat er in huize Beune flink gebaald wordt. "Hier gaat wel een traantje om gelaten worden."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer.