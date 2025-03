'Terrorkind' Angel Daleman blij met hulp van schaatsicoon: 'Het is fijn dat zij in dezelfde situatie zat'

Angel Daleman (17) is al op jonge leeftijd een gevestigde naam in de Nederlandse schaats- en shorttrackwereld. Ze is qua puur talent het beste te vergelijken met Ireen Wüst, die ook al jong heel goed was en op haar negentiende olympisch kampioene werd. Niet gek dat de twee elkaar dan ook hebben gevonden.

Bij Daleman verschijnt een grote grijns op het gezicht als haar vele hoogtepunten voorbij vliegen bij Carrie op Vrijdag, waar ze te gast was. De beelden worden ondersteund door het nummer Angels van Robbie Williams, waar haar naam ook vandaag komt. "Het betekent heel veel voor me, het is natuurlijk een heel erg mooi nummer", vertelt ze daarover.

Schaatssensatie Angel Daleman (17) denkt aan extra speciale tattoo: 'Dan gaan we die samen zetten' Angel Daleman viert over een paar dagen haar achttiende verjaardag. De schaatssensatie brak dit seizoen door bij de wereldtop, waar ze voorheen de junioren ondersteboven schaatste. Wat opvalt aan Daleman zijn haar tattoo's, ze heeft er immers negen. Een tiende is onderweg.

Presentatrice Carrie ten Napel heeft te horen gekregen dat Daleman een 'terrorkind' was. "Ik was wel ondeugend. Ik ben de jongste, dus mijn moeder heeft altijd gezegd dat als ik de eerste was geweest, dat het klaar was na mij", lacht ze. In tegenstelling tot haar broer en zus was Daleman niet van de voorzichtigheid en wilde ze alles snel aanpakken. Iets wat ook tijdens haar nog prille carrière terug komt.

Wüst als mentor

Wie daarbij af en toe op de rem trapt en zorgt dat het niet té snel gaat, is schaatsicoon Wüst. Niet geheel toevallig reikte de meervoudig olympisch kampioene de award voor Talent van het Jaar 2024 uit aan Daleman. "We praten hele normale dingen, zoals school. Maar ook heel veel over sport. Ik vind het heel fijn dat zij in dezelfde situatie heeft gezeten als ik", aldus Daleman, die van Wüst leert hoe ze met bepaalde media-aandacht of races om moet gaan.

Schaatssensatie Angel Daleman (17) schrijft geschiedenis bij WK-debuut: 'Echt heel cool' Angel Daleman won donderdagavond bij haar debuut op de WK afstanden direct haar eerste wereldtitel. Samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting won ze goud op de teamsprint en daarmee schreef ze ook nog eens Nederlandse schaatshistorie.

Over de media-aandacht zegt ze: "Ik probeer mezelf af te zonderen, al is dat lastig want ik krijg wel alles mee. Maar ik probeer er niet over na te denken, lekker te blijven schaatsen en gewoon mezelf te blijven. M’n hart luchten (bij Wüst), dat is ook heel fijn"

Bijna jarig

Daleman moet nog even wachten, dan viert ze haar achttiende verjaardag. Vanaf 25 maart is ze 'volwassen'. Ze gaat het 'groots' vieren. "Ik heb zaterdag een mooi feest. Ook omdat mijn vader 50 jaar is geworden en mijn ouders 25 jaar getrouwd zijn. Dus we hebben alles in één gestopt, dat wordt wel echt een gigantisch feest", vertelt Daleman. Mogelijk komt haar nieuwe liefde daar ook: