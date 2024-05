Thialf mag weer hopen op het hosten van schaatsen bij de Olympische Winterspelen in 2030

Een Franse delegatie is afgereisd naar Heerenveen om Thialf eens van dichtbij te bekijken. Frankrijk lijkt de Olympische Winterspelen van 2030 te mogen hosten en ziet de schaatshal als mogelijke locatie voor de schaatsonderdelen.

De Fransen zijn de enige overgebleven partij om de Winterspelen van 2030 te organiseren en dus lijkt het een formaliteitje. In 2025 zal Frankrijk het toernooi definitief op zijn naam krijgen. Nu zijn ze dus alvast aan het onderzoeken in welk schaatsstadion de onderdelen zullen worden verreden.

Thialf staat bekend als 's werelds snelste laaglandbaan en is daarom een interessante optie. Laatst waren de organisatoren uit de Franse Alpen op bezoek in Heerenveen, om daar samen met vertegenwoordigers van schaatsbond KNSB, de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland te sparren over het idee.

'Te vroeg voor conclusies'

NOC*NSF zegt tegen de NOS: "Er zijn geen concrete vervolgstappen besproken of verdere afspraken gemaakt. Het is te vroeg om conclusies te verbinden aan de interesse van de Fransen. Een keuze van Franse zijde voor Thialf is op de korte termijn niet te verwachten."

Maar de Fransen gaan ook in Milaan (Italië) kijken, terwijl er ook nog wordt nagedacht om een schaatshal in eigen land eens flink onder handen te nemen.

Al eerder in the picture

Thialf werd al eerder als optie gezien door een andere kandidaat. Het Zwitserse Sion wilde ook de Olympische Winterspelen van 2030 organiseren en dacht daarbij ook aan de schaatshal in Heerenveen.