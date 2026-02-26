Nederland pakte groots uit op het olympische schaatstoernooi in Milaan. De rijders van TeamNL waren samen goed voor dertien medailles, waarvan vijf keer goud. Dat hopen ze over vier jaar te herhalen, als de Franse Alpen gastheer zijn van de Winterspelen. Voor de editie van 2030 geldt schaatstempel Thialf mogelijk als onderkomen. Inmiddels is een belangrijke stap gezet.

Als het aan de gemeente Heerenveen ligt, dan schittert de mondiale schaatsstop in 2030 voor het olympisch toernooi in Thialf. "Ik denk dat we een goede kans maken", zei burgemeester Avine Fokkens-Kelder donderdagavond na afloop van de huldiging van de olympiërs van TeamNL in Heerenveen.

Schaatsstadion Thialf is een van de locaties die in beeld is voor de organisatie van het olympische schaatstoernooi in 2030. De Winterspelen vinden dan plaats in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het langebaanschaatsen. De organisatie heeft aangegeven uit duurzaamheidsoverwegingen voor een bestaande locatie in het buitenland te willen kiezen. Naast Thialf is de olympische baan van Turijn, waar de Spelen in 2006 plaatsvonden, een optie.

Hele onderneming

Heel wat organisaties hebben de handen ineen geslagen om de Winterspelen van 2030 naar Thialf te halen. Voor het binnenhalen van het olympische langebaanschaatsen werken de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, schaatsbond KNSB en enkele regionale topsportorganisaties.

Begin februari is er een bid ingediend bij de Franse organisatoren van de Spelen. "Het is nu afwachten", zei burgemeester Fokkens-Kelder. Of zij de Spelen in Heerenveen als burgemeester zal meemaken, is ook nog afwachten. Haar eerste termijn loopt enkele maanden voor de Winterspelen van 2030 af.

Wisselende reacties

Thialf wordt gezien als het Mekka van het schaatsen. Vanwege de kwaliteit van het ijs juichen veel rijders het dan ook toe dat er in 2030 in Heerenveen wordt geschaatst.

Toch klinkt er ook een tegengeluid. Het rijmt niet helemaal met de olympische gedachte, als de hele schaatsbubbel ver buiten het olympisch dorp zitten. "Ik denk dat als het schaatsen wordt losgekoppeld van de rest, dat dat ten koste gaat van de olympische sfeer en beleving", zei olympisch kampioene Marijke Groenewoud eerder al.