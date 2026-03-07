Jordan Stolz gaat na dag 1 van de WK allround fier aan kop. Stijn van de Bunt maakte indruk met een persoonlijk record op de 5000 meter. Hij is vooralsnog de beste Nederlander met een zesde plek in het klassement, gevolgd door Chris Huizinga (8) en Marcel Bosker (9).

Jordan Stolz is de regerend allroundkampioen en de Amerikaan doet ook ditmaal mee. Opmerkelijk genoeg was de tweevoudig olympisch kampioen ook van de partij bij de WK sprint. Hij komt dus vier dagen achtereen in actie.

500 meter

Stijn van de Bunt beet het spits af namens de mannen van TeamNL in rit 5 op de 500 meter. De WK-debutant reed tegen Livio Wenger en noteerde 37.92 seconden. In de rit daarna was Huizinga gekoppeld aan Gabriel Groß. Na een valse start was hij net iets sneller dan zijn Nederlandse voorganger: 37.67. In rit 9 kwam Bosker in actie op de kortste afstand, samen met Luca Matteo Stibenz. Hij is voorlopig de snelste Nederlander met een tijd van 37.17.

Jordan Stolz ging na de eerste race aan kop met een tijd van 34.22 seconden. Ook op de 5000 zette hij een keurige tijd neer: 6:19.66.

5000 meter

In de 7e van de 12 ritten op de 5000 meter kwamen olympiërs Stijn van de Bunt en Riccardo Lorello tegen elkaar uit. De Italiaan won brons in Milaan. Van de Bunt reed een een sterke rit en zette met 6:07.54 een persoonlijk record neer. Kort daarna dook Sander Eitrem onder die tijd. De Noor stootte Patrick Roest van de troon met een nieuw baanrecord in een tijd van 6:01.61. Hij stond in een directe rit tegenover Chris Huizinga, die ruim tien seconden later de finish passeerde. Hij noteerde 6:11.69.

Ook Bosker trof in rit negen een topper: Vladimir Semirunniy, die zilver pakte op de olympische 10.000 meter. De Nederlander klokte 6:17.66, terwijl Semirunniy met 6:08.15 onder Van de Bunt eindigde. Door de sterke rit van Stolz op de 500 meter en zijn prima tijd op de 5000 meter, gaat de Amerikaan na dag 1 aan kop.

Marcel Bosker

Van de Bunt en Huizinga kregen van de schaatsbond KNSB een ticket voor de WK allround, Bosker plaatste zich door de NK allround te winnen. Bosker wist vervolgens "niet zo goed" of hij blij moet zijn dat hij het WK mag rijden, zei hij na de 10 kilometer tegen de NOS.

"Ik had me liever dit weekend willen sparen", zei Bosker. Hij uitte ook kritiek op de keuze van de KNSB om twee andere schaatsers aan te wijzen. Volgens de Nederlands kampioen had hij op basis van zijn prestaties op het olympisch kwalificatietoernooi recht gehad op een aanwijsplek. Maar de reglementen van de KNSB schrijven voor dat ook de Olympische Spelen, waar Bosker minder goed presteerde, meewegen in de selectieprocedure.