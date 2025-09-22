In Thialf stond zaterdag een bekende naam aan de start van een trainingswedstrijd over 500 meter. Niemand minder dan een meervoudig wereldkampioen, die bezig is aan zijn comeback. "Ik weet dat ik aan de oude kant ben."

De dertigjarige Kai Verbij stond na 573 dagen weer op het ijs voor een wedstrijd, ook al was dat 'slechts' een trainingwedstrijd. Hij was daarin wel de snelste op de 500 meter in schaatstempel Thialf met een tijd van 35,48.

Team Jutta Leerdam

Na een korte pauze sloot Verbij zich afgelopen zomer aan bij Team Novus, het schaatsteam van Jutta Leerdam. In gesprek met Schaatsen.nl vertelt Verbij dat hij zich hier op zijn plek voelt. "Ik heb meer rust gekregen en voel weinig druk. Van iedereen krijg ik de tijd, al gun ik mezelf die nog niet altijd."

'Dertig à veertig procent kans dat ik de Spelen haal'

Verbij wil zich kwalificeren voor de NK afstanden en uiteindelijk meer. De tijd van 35,48 is hiervoor een goede stap. "Zeker omdat we in een zwaar trainingsblok zitten. Als ik 35,8 had gereden, had ik nog een flinke stap moeten maken. Maar ik verwacht altijd veel van mezelf. Fysiek ben ik vrij goed, maar schaatsen is qua coördinatie een ingewikkelde sport. Vandaag was het spannend om op snelheid de bochten door te lopen. Ik had het idee dat ik elk moment over mijn punten kon gaan. Momenteel ben ik nog niet sterk genoeg om in de hoeken te zitten. In de aanloop naar het NK hoop ik dat te verbeteren'', vertelt Verbij.

Om het NK te halen moet hij een tijd onder de 35,2 rijden of zich kwalificeren via de Holland Cups. Maar uiteindelijk wil Verbij meer. Zijn ultieme doel is het halen van de Olympische Spelen van Milaan komende winter. ''Ik weet dat ik aan de oude kant ben en het vrij lastig is. Maar ik geloof erin, daarom sta ik hier. Die andere gasten zijn heel sterk en snel. Ik moet mijn oude topniveau evenaren wil ik kanshebber zijn. Nu schat ik mijn kans op zo’n dertig à veertig procent. Voor mij is dat genoeg. Ik ga ervoor. Mocht het niet lukken, heb ik het in ieder geval geprobeerd.''

Meervoudig wereldkampioen

Verbij heeft al een hele imposante prijzenkast bij elkaar geschaatst. Hij werd zesmaal Nederlands kampioen, zowel op de 500 als 1000 meter. Verder werd Verbij twee keer Europees kampioen sprint en een keer wereldkampioen sprint in 2017. De dertigjarige schaatser heeft ook vier gouden medailles behaald op de WK afstanden: twee pakte hij er op de 1000 meter en twee op de teamsprint.