Topschaatser Stijn van de Bunt kon donderdagavond na lange tijd weer eens zijn idool Dries Roelvink ontmoeten. De laatste keer was tijdens zijn succesvolle olympisch kwalificatietoernooi in Thialf.

Van de Bunt was tijdens het olympisch kwalificatietoernooi de grote sensatie bij de mannen. Verrassend won hij de tien kilometer en pakte hij ook olympische tickets voor de mass start, de 5000 meter en de ploegenachtervolging. Toch haalde Van de Bunt ook op een andere manier het nieuws tijdens het toernooi dat in december in Thialf werd verreden. Dat had dan weer te maken met Roelvink.

Foto met Roelvink

De zanger was ook aanwezig voor een optreden bij het okt en Van de Bunt blijkt samen met zijn beste vriend Remco Stam een groot fan te zijn van de Amsterdammer. Na zijn zege op de tien kilometer dacht de topschaatser dan ook maar aan één ding, op de foto met zijn zelfbenoemde idool Roelvink. In de interviews achteraf liet Van de Bunt vol trots de foto zien. "Wij zijn gewoon groot fan. Dan moet je prioriteiten stellen", grapte de sensatie van het okt tegenover de aanwezige pers.

Later sprak Van de Bunt via RTL Boulevard ook nog even met zijn idool Roelvink alvorens de schaatser naar de Winterspelen vertrok. Daar onthulde Van de Bunt dat hij ook de serie De Roelvinkjes kijkt en de zanger had zelfs een eigen versie op zijn bekende nummer 'Ik Kom Eraan' gemaakt. Tijdens de Winterspelen pakte Van de Bunt geen medaille, maar was hij wel heel belangrijk voor de gouden plak die Jorrit Bergsma pakte op de mass start.

Concert van Roelvink

Echter was het donderdagavond tijd voor een nieuwe ontmoeting tussen Van de Bunt en Roelvink. Ditmaal in het domein van de zanger: het concertgebouw in Amsterdam. Van de Bunt was aanwezig bij een concert van Roelvink en een foto met de zanger kon achteraf dan ook niet ontbreken. Aan de filmpjes te zien heeft Van de Bunt in ieder geval genoten voor hij binnenkort weer aan de slag mag voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.