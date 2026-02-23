Femke Kok werd door een grapje onbedoeld onderdeel van een relletje tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Haar coach Dennis van der Gun had tijdens de huldiging voor haar gouden medaille op de 500 meter gekscherend gevraagd wat ze nog wil in het leven en daarmee aangehaald dat ze nog een leuke vriend zoekt. Op de terugweg naar huis speelt de topschaatsster nog één keer in op die grap.

Het gebeurde allemaal in het TeamNL Huis in Milaan, waar Van der Gun (47) in zijn toespraak nog even een grapje over het liefdesleven van Kok maakte. Die woorden werden breed uitgemeten in de Nederlandse media en Kok baalde ervan dat het grapje verkeerd geïnterpreteerd was. Maar nu ze weer terug is in Nederland, kan ze er zichtbaar om lachen. In een grappige TikTok spreekt ze Van der Gun vermanend toe.

'Wat loop jij over mij te vertellen?!'

"Wat loop jij over mij te vertellen?!", heeft Kok ingestudeerd na het beluisteren van de audio van een fragment uit de populaire realityshow 'De Hanslers: van de Piste naar de Playa'. Daarin is voormalig onderdeel van Winter vol Liefde Monique Hansler een graag gepersifleerd personage. Zij was de moeder van liefdeskandidaat Mike en werd in één klap een BN'er door haar bemoeizucht met de relatieperikelen van haar zoon met Denise. Ze werd zo veelbesproken dat ze met haar gezin een eigen realityshow kreeg.

'Dit is werkelijkwaar schandalig wat ik hoor'

Haar uitspraken gaan viraal en daar maakt Femke Kok dankbaar gebruik van. Zittend naast haar coach Van der Gun in het vliegtuig terug naar Nederland spreekt ze hem grappend toe. "Dit is werkelijkwaar schandalig wat ik hoor. Het is niet waar, zegt ze (doelend op een fragment met Denise, red.). En nu kijk je me aan anders trek ik je door de hele kamer heen. Ik word wild." Van der Gun speelt het spelletje mee en kijkt schuldbewust naar beneden. In de laatste seconde van het filmpje barsten hij en Kok in lachen uit.

Dit is ook weer een grapje

Om een nieuwe rel en misinterpretatie te voorkomen, maakt Kok op haar TikTok-filmpje duidelijk dat het ook hier weer om een grapje gaat. Maandagavond schuift ze aan bij de talkshow Eva Jinek om over haar Olympische Spelen te praten. De topschaatsster won zilver op de 1000 meter en daarna goud op 'haar' 500 meter.