Jenning de Boo heeft zich in twee jaar tijd van talent tot wereldtopper ontpopt en dus is de Nederlander een kanshebber voor de medailles op de Olympische Spelen van volgend jaar. De topschaatser beleeft op het ijs hoogtepunt na hoogtepunt en blaakt van het zelfvertrouwen, maar zelfs hij heeft weleens twijfels.

De Boo verbeterde afgelopen seizoen de Nederlandse records op de 500 meter en de 1000 meter en op die kortste afstand maakte hij bij de WK afstanden ook nog eens een einde aan de dominantie van het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz. De Boo is nog altijd slechts 21 jaar, maar onbetwist één van de grote favorieten voor eremetaal op de korte afstanden bij de Spelen van volgend jaar.

Het lijkt hem dus allemaal voor de wind te gaan, maar hij stoorde zich in het verleden ook weleens aan het feit dat anderen dat gevoel bij hem hadden. Daar gaat De Boo tegenwoordig beter mee om en hij weet ook dat het van het ene op het andere moment kan veranderen. "Ik moet me deze winter weer net zo hard bewijzen als ieder ander", vertelt de schaatser van Team Reggeborgh in gesprek met De Telegraaf.

Imposter-syndrome

De Boo is na twee seizoenen in de top zich erg bewust van zijn status en dat geeft hem natuurlijk veel zelfvertrouwen. De verwachtingen zijn echter ook hoog en zeker in een jaar waarin de Olympische Winterspelen op het programma staan. Dat brengt ook twijfels met zich mee. "Ook ik denk weleens: het zal toch niet dit seizoen over zijn? Tuurlijk maak ik me daar ook weleens zorgen over.”

Waar komen dat soort gedachtes vandaan bij de wereldkampioen op de 500 meter: "Het is denk ik een soort imposter-syndroom. Het is logisch om te blaken van het zelfvertrouwen, maar soms heb ik ook juist een stemmetje in mijn hoofd dat zich afvraagt of ik wel echt zo goed ben en of ik hier wel hoor. Ik vertel mezelf dan dat ik er keihard voor werk en iedere dag alles op alles zet om dat succes te halen. En dan is het ook snel goed hoor."

Olympisch Kwalificatietoernooi

Hoewel De Boo dus bij de besten van Nederland hoort, moet hij zich nog wel zien te plaatsen voor de Spelen. Eind december wordt in Thialf het Olympisch Kwalificatietoernooi gehouden en wie daar niet in vorm is of een fout maakt, kan zomaar naast een ticket voor de Winterspelen in Milaan grijpen.