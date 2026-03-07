Jenning de Boo is opgelucht nadat hij Jordan Stolz versloeg op de WK sprint en goud pakte in Heerenveen. In een bericht op Instagram richt de topschaatser uit Groningen zich tot iedereen die heeft bijgedragen aan 'een geweldig seizoen'; van zijn supporters en schaatsteam tot zijn concurrenten.

Nadat de Boo twee keer zilver won op de Olympische Winterspelen en op waarde geklopt werd door Jordan Stolz, lukte het hem in Heerenveen om de Amerikaan de baas te zijn tijdens de WK sprint en pakte hij daar het goud.

De Reggeborgh-schaatser was met onder anderen een baanrecord op de 500 meter oppermachtig voor eigen publiek. Op Instagram blikt de topschaatser terug op zijn fenomenale schaatsseizoen.

'Dat is zo speciaal'

'Wereldkampioen Sprint!' begint De Boo het onderschrift bij een reeks foto's op Instagram. 'Dit was de kers op de taart van al een geweldig seizoen! Mijn eerste olympische seizoen is een feit… Om het hier af te mogen sluiten in een vol en oranje Thialf is zo speciaal; het is moeilijk om te omschrijven. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor alle aanmoedigingen langs de kant en alle lieve berichten online!'

'Aan mijn familie, mijn team; Schaatsteam Reggeborgh, onze geweldige staff en coaches, mijn vrienden, mijn management, mijn concurrentie en natuurlijk alle supporters: dank jullie wel! Zonder jullie was dit niet gelukt!' aldus De Boo.

WK sprint

Ook Nederlanders Joep Wennemars en Janno Botman waren deelnemers aan de WK sprint. Zij vielen beiden buiten de medailles. Wennemars werd vierde en Botman eindigde helemaal onderaan, nadat hij op teleurstellende wijze onderuit ging bij de laatste afstand.