Extra emotioneel randje aan wereldtitel Joep Wennemars: 'Hij fietste naar het graf om het te vertellen'

Joep Wennemars kende afgelopen weekeinde de mooiste dag uit zijn nog prille loopbaan. De 22-jarige sprinter van Team Essent werd vrij onverwachts wereldkampioen op de 1500 meter. Dat werd uiteraard gevierd in huize Wennemars.

Vader Erben was namens de NOS aanwezig als analist in het Noorse Hamar, terwijl moeder Renate op de tribune zat. " Ik zat in de eerste bocht en ik ging vooral om hem te ondersteunen, niet direct met het idee dat hij zou winnen", zegt zij in gesprek met Vrouw. Tijdens de rit zaten Erben en Renate gezamenlijk aan de boarding om hun zoon te supporten.

In eerste instantie leefde niet het gevoel dat er een wereldtitel in zat, maar uiteindelijk bleek hun 22-jarige zoon de beste. Na alle plichtplegingen met de pers volgde een 'moeder-zoon momentje'. "Als moeder ben je natuurlijk heel trots en is het fijn om je kind zo blij te zien. Ik heb gezien hoe hard hij heeft gewerkt om hier te komen. Hij heeft zoveel moeten laten en opgeven om topsporter te zijn."

Trotse familie

Niet alleen in Hamar werd meegeleefd met Joep, dat gebeurde ook in Nederland. Zo organiseerde zijn jongere broertje Niels (19) een groot feest na de wereldtitel. Ook de vader van Erben Wennemars genoot met volle teugen van de prestatie van zijn kleinzoon, wat hij moest delen met zijn overleden vrouw (de oma van Joep).

"D e moeder van Erben was altijd heel betrokken bij Joeps schaatscarrière en ook zij was een trouwe supporter. Ze zat samen met de vader van Erben altijd langs de koude ijsbaan de tijden op te schrijven", blikt Renate Wennemars terug. In november vorig jaar overleed de oma van Wennemars, wat zijn bewogen seizoen nog een stukje zwaarder maakte.

" Zijn opa, die trots via de tv toekeek hoe Joep wereldkampioen werd, is daarna nog naar het graf van oma gefietst, om haar het nieuws te vertellen", onthult de moeder van de kersverse wereldkampioen.

Brak na wereldtitel

Na zijn grandioze weekend schoof Wennemars junior aan bij Eva, waar hij de vraag kreeg hoe het met hem ging. "Het voelt alsof ik buiten mijn eigen lichaam leef op dit moment", vertelde Wennemars met een lichte kater. "Alle clichés zijn waar: ik kan het nog steeds niet geloven."