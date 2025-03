Joep Wennemars stapt uit de schaduw van zijn trotse vader Erben: 'Daarom ben ik overal weggelopen'

Erben Wennemars zag dit weekend vanaf dichtbij hoe zijn zoon Joep de wereldtitel op de 1000 meter pakte. Heel bewust besloot de oud-topschaatser de media en aandacht te mijden, om alle spotlights op Joep te houden.

Het is ook precies de reden dat Joep maandagavond zonder zijn vader bij Eva Jinek zet. "Ja, hij is nu eindelijk niet meer 'de zoon van'", zegt Erben tegen De Telegraaf. "Daarom heb ik zaterdag ook alle publiciteit gemeden. Ik ben overal weggelopen. Het is zijn verhaal. Joep heeft vanaf het moment dat hij naar de crèche ging zich altijd moeten verantwoorden voor zijn achternaam."

De 49-jarige Wennemars senior legt uit dat zijn zoon altijd moest leven met het feit dat hij vergeleken werd met zijn vader. Joep is trots op zijn achternaam, maar het bracht de nodige druk met zich mee. Daarnaast heeft hij zijn naam nooit als excuus gebruikt, legt zijn vader uit. "Dat vind ik nu zo mooi. Hij heeft dit helemaal zelf gedaan."

Topsportcultuur

Waar vader Erben opgroeide op een boerderij en zelf het topsportleven moest ontdekken, groeide zoon Joep op in een cultuur vol topsport. Hij stond in Thialf met wereldtoppers als Sven Kramer en Ireen Wüst, terwijl zijn pa ook nog vrienden is met de grootse oud-voetballer Arjen Robben. Ze doen nog steeds wel eens mee aan een marathon op het asfalt.

Erben wilde voor het WK juist even het beeld weghalen dat het alleen maar om de winst gaat. Zelfs op de WK afstanden. "De WK afstanden is het een-na-hoogste sportpodium dat er in onze sport is. Daar moet je dus ook van genieten. Het is niet iets vanzelfsprekends dat je hier aan mee mag doen. Je weet ook niet of je dit vaker mee gaat maken, die zekerheid is er niet."

Genieten van goud

Het seizoen van de Nederlandse schaatsers zit er nu op. Wereldkampioen Wennemars kan nu - samen met zijn vriendin Suzanne Schulting, die goud pakte op de teamsprint - genieten van zijn medaille. Bijvoorbeeld in het huis dat de 22-jarige Joep heeft gekocht in Heerenveen, op loopafstand van schaatstempel Thialf.