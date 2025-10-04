Joep Wennemars beleefde vorig seizoen een hoogtepunt met zijn titel op de 1000 meter bij de WK afstanden. Toch vergeet de schaatser niet waar hij vandaan komt én helpt hij graag ander talent op weg. Zo grapt hij over zijn vriendin Suzanne Schulting.

Wennemars deed zaterdag mee aan het NK clubs. Hij representeerde Stokvisdennen en reed een persoonlijk record op de 3000 meter, een afstand waar hij zich normaal gesproken niet op focust. "Leuk om een keer wat anders te doen", zegt de topschaatser tegen Sportnieuws.nl. "Baat het niet dan schaadt het niet. Nu past het nog in de planning. Het is wel een aanslag op het lichaam, maar op dit moment maakt dat niet uit. Ik vind het NK Clubs een leuk initiatief dus ik representeer graag waar ik vandaan kom."

Groot talent

Ook vader en ex-schaatstopper Erben draagt Stokvisdennen een warm hart toe. De familie Wennemars is geen onbekende daar. "Wij zijn wel een beetje de baas daar, ja", grapt Joep. Zijn opa Derk Jan is kort na de oprichting van de club in Dalfsen (1968) in het bestuur getreden.

Op die toon gaat hij ook verder als hem gevraagd wordt naar een nieuw lid van de club: Suzanne Schulting, de vriendin van de 23-jarige wereldkampioen. "Klopt, die hebben we gescout. Het bleek een groot talent te zijn. Dus we dachten: daar moeten we vroeg bij zijn."

Voor beiden staat het olympisch seizoen op het punt van beginnen. "Ik ga vol goede moed het seizoen in. Laat maar komen. Ik heb er zin in dat het weer losbarst en kijk ernaar uit om weer voor een vol Thialf te mogen schaatsen", zegt Wennemars. "Dit is een mooi begin, want zoals je ziet zitten er best wat mensen op de tribune."

Onder andere trainer Jac Orie, commerciëel directeur Sven Kramer en vriendin Suzanne Schulting behoorden tot de fans van de Team Essent-schaatser. "Oh is Sven er ook?", reageert Wennemars verbaasd als hij dat hoort. "Ik had Jac wel gezien." Kramer was behoorlijk fanatiek langs de baan. "Ja die kan er wel wat van", bevestigt Wennemars.

NK Clubs

Het toernooi is zeven jaar geleden bedacht door ex-schaatser Sicco Janmaat. Het doel is dat schaatsclubs tegen elkaar strijden om zo ook van elkaar te leren. Elke club kiest per afstand een van zijn schaatsers, zowel bij de mannen, vrouwen als junioren. Dat leidt tot een puntenverdeling per afstand en een eindklassement. Hoe meer punten, hoe beter.