Hoezo wachten tot eind oktober om de Nederlandse topschaatsers in actie te zien? Al 4 weken voordat de NK afstanden worden gehouden, zien we ze op het ijs bij de zevende editie van het NK Clubs.

Veertien schaatsclubs hebben zich geplaatst voor het NK Clubs in Thialf, Heerenveen. Enkele grote namen die hun vereniging gaan vertegenwoordigen zijn Jenning de Boo, Joep Wennemars, Suzanne Schulting, Antoinette Rijpma-De Jong en Dione Voskamp, Tim Prins, Patrick Roest en Angel Daleman.

Punten

Het toernooi is zeven jaar geleden bedacht door ex-schaatser Sicco Janmaat. Het doel is dat schaatsclubs tegen elkaar strijden om zo ook van elkaar te leren. Elke club kiest per afstand een van zijn schaatsers, zowel bij de mannen, vrouwen als junioren. Dat leidt tot een puntenverdeling per afstand en een eindklassement. Hoe meer punten, hoe beter.

In 2024 werd HCH Heerenveen de beste schaatsclub van het land. Zaterdag begint de strijd om 11.35 uur bij de junioren. De senioren gaan om 13.25 van start en rond 18.00 uur worden de prijzen uitgereikt.

Sven Kramer

Op de site van het NK Clubs staat komt ex-topper Sven Kramer aan het woord. "Ik denk dat het de kinderen alleen maar motiveert om nog meer te sporten", zegt hij over het toernooi. "Normaal gesproken rijden wij alleen EK's, WK's en de wereldbeker. Dat is een ver-van-mijn-bed-show voor de kinderen. Nu kunnen ze ons aanraken en kunnen we met hun onze club verdedigen."

De echte start

Het NK Clubs kan je zien als de officieuze aftrap van het nieuwe schaatsseizoen, vergelijkbaar met de Johan Cruijff Schaal in het Nederlandse voetbal. De echte start is op 31 oktober, met de NK afstanden in Heerenveen. In dat weekend gaan we voor het eerst zien welke schaatsers er in goede vorm verkeren.

In de weken die volgen zijn er vier World Cups, waaronder op het razendsnelle ijs van Salt Lake City en Calgary. Daar kunnen al vroeg in het seizoen wat wereldrecords worden gereden. Na die vier World Cups - de andere twee zijn in Heerenveen en het Noorse Hamar - is het eind 2025 tijd voor een cruciaal toernooi: het OKT, oftewel olympisch kwalificatietoernooi.