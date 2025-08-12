Joep Wennemars maakt zich op voor het nieuwe schaatsseizoen, waar hij zijn goede resultaat op de WK afstanden een vervolg wil geven. De topschaatster traint dan ook volop door in de zomer. Bij het delen van de beelden valt nogal iets opvallends op.

Wennemars deelt op Instagram een video dat hij op een zogeheten schaatsplank aan het trainen is. Dat is een houten plaat die zo glad mogelijk is gemaakt. Met de juiste stof onder je voeten glijdt een schaatser daar makkelijk overheen, om zo de beweging en het diepzitten te oefenen. Wennemars had dan ook zeer opvallende oranje sokken aan.

Dat viel ook zijn volgers in de comments op. 'De sokjes gemaakt door je oma?', reageert iemand. En een ander vraagt zich af of het 'dé Stokvisdennen-sokjes' zijn. Dat is de schaatsclub uit Dalfsen waar de 22-jarige Wennemars vroeger bij reed.

Verrassende overwinning

Wennemars was afgelopen weekend met zijn vader Erben aanwezig bij PEC Zwolle. Zij zagen - samen met schaatser Freek van der Ham - hoe 'hun' club verrassend genoeg van FC Twente won. Thijs Oosting scoorde weer eens tegen zijn vader Joseph Oosting, die trainer is van de Tukkers. Het werd 1-0 voor de Zwollenaren.

Joep Wennemars bedankt één PEC-speler zelfs speciaal op Instagram. Hij deelt beelden van een juichende Dylan Mbayo. Dat was niets voor niets, want de 24-jarige Belg gaf de beslissende assist. Daarnaast nodigde Joep een teamgenoot uit. Team Essent-talent Freek van der Ham was voor het eerst aanwezig. 'Welkom in Het Verre Oosten', schreef hij bij de foto van de schaatsers.

Wennemars schitterde eerder al in het nieuwe thuisshirt van PEC Zwolle. Met ook nog eens een seizoenkaart op zak, is hij dus een ware fan te noemen.

Suzanne Schulting

Wennemars heeft een relatie met Suzanne Schulting en zij schaatsen ook voor dezelfde ploeg: Team Essent. Schulting ging dinsdagochtend op pad met de vrouwen uit het team. De schaatssters stapten op de fiets voor een rondje en sloten af bij het ouderlijk huis van Schulting, die in een prachtige omgeving in het Friese landschap voor de koffie zorgde.